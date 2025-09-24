El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
Este jueves, realizan la 17° edición del Neumatón en el CCM
La jornada se llevará a cabo de 10 a 17 hs y permitirá que vecinos y empresas entreguen neumáticos fuera de uso que luego se usarán para generar energía en la fabricación de cemento.Salta24/09/2025
La Municipalidad realizará la 17° edición del Neumatón con el objetivo de prevenir que las cubiertas en desuso sean arrojadas a la vía pública.
En esta ocasión, la jornada se llevará a cabo en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), Av. Paraguay 1240. La actividad será este jueves 25 de 10 a 17 hs. Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.
Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.
Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.
Hasta la fecha ya se lograron recolectar y acopiar más de 1.100 toneladas de cubiertas en desuso.
Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.
“Salta ya tiene vuelo directo con Panamá”, celebró Sáenz
“Seguimos ampliando nuestra conectividad internacional y consolidando a la provincia como hub aéreo del norte argentino”, sostuvo el mandatario.
Inteligencia artificial y justicia: un desafío para los defensores públicos
Durante dos días, Salta será sede de capacitaciones y debates sobre los avances tecnológicos. “Queremos garantizar que los defensores estén preparados para nuevos desafíos”, señaló el presidente de ADEPRA.
La diputada libertaria afirmó que en las universidades “hay adoctrinamiento, persecución ideológica y estudiantes obligados a marchar para no quedar ausentes”.
Se recibirán donaciones a personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad, del grupo O positivo y negativo. Se recomienda no concurrir en ayunas y estar bien hidratado.
Combustibles en Salta: segundo aumento en una semana
Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.