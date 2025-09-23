Gimnasia y Tiro inaugura nuevas canchas de tenis y anuncia la construcción de su colegio

El club “Albo” vivirá una jornada histórica en su predio de Altos de Medeiro,Autopista Circunvalación Oeste al presentar sus nuevas cuatro modernas canchas de tenis, construidas gracias a un acuerdo con la cadena de hamburguesas Mostaza, y confirmó el inicio de las obras de su nuevo colegio.

Deportes23/09/2025

DJI_0247-510x287

El Club Gimnasia y Tiro de Salta sumara  dos hitos importantes en su vida institucional. En el predio de La Almudena quedaran inauguradas las cuatro nuevas canchas de tenis, una obra que fue posible a partir del convenio entre la institución y la cadena de hamburguesas Mostaza.

El acto contara con la presencia de dirigentes, socios, jugadores y autoridades, quienes destacaron la importancia de este paso para ampliar la oferta deportiva del club y brindar instalaciones de calidad a sus deportistas.

Sera un día histórico para Gimnasia y Tiro. Estamos cumpliendo un sueño con estas canchas y ahora va por un desafío aún mayor: construir el colegio, que marcará un antes y un después en la vida institucional del club .

Además, se realizara el anuncio trascendental de la construcción del nuevo colegio en el predio de La Almudena, un proyecto en el cual se trabaja hace tiempo  y que apunta a ofrecer formación académica y deportiva, consolidando al club como un espacio integral para niños y jóvenes de la provincia.

Con la inauguración de las canchas y el lanzamiento de la obra educativa, el “Albo” reafirma su crecimiento institucional y proyecta un futuro con mayor presencia en lo deportivo, lo social y lo educativo.

Te puede interesar
OIP

Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

Deportes23/09/2025

Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.

02cdddc7-7a0d-4c33-87a7-f40a614ec22d

El salteño que se pone la de la selección

Javier Aparicio
Deportes23/09/2025

La Selección Juvenil Sub 15 de la AFA disputará el Sudamericano en Paraguay y entre los convocados aparece el salteño Mateo Rivero, jugador de la Octava División de Argentinos Juniors

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail