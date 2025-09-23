Gimnasia y Tiro inaugura nuevas canchas de tenis y anuncia la construcción de su colegio

El Club Gimnasia y Tiro de Salta sumara dos hitos importantes en su vida institucional. En el predio de La Almudena quedaran inauguradas las cuatro nuevas canchas de tenis, una obra que fue posible a partir del convenio entre la institución y la cadena de hamburguesas Mostaza.

El acto contara con la presencia de dirigentes, socios, jugadores y autoridades, quienes destacaron la importancia de este paso para ampliar la oferta deportiva del club y brindar instalaciones de calidad a sus deportistas.

Sera un día histórico para Gimnasia y Tiro. Estamos cumpliendo un sueño con estas canchas y ahora va por un desafío aún mayor: construir el colegio, que marcará un antes y un después en la vida institucional del club .

Además, se realizara el anuncio trascendental de la construcción del nuevo colegio en el predio de La Almudena, un proyecto en el cual se trabaja hace tiempo y que apunta a ofrecer formación académica y deportiva, consolidando al club como un espacio integral para niños y jóvenes de la provincia.

Con la inauguración de las canchas y el lanzamiento de la obra educativa, el “Albo” reafirma su crecimiento institucional y proyecta un futuro con mayor presencia en lo deportivo, lo social y lo educativo.