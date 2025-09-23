Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
Gimnasia y Tiro inaugura nuevas canchas de tenis y anuncia la construcción de su colegio
El club “Albo” vivirá una jornada histórica en su predio de Altos de Medeiro,Autopista Circunvalación Oeste al presentar sus nuevas cuatro modernas canchas de tenis, construidas gracias a un acuerdo con la cadena de hamburguesas Mostaza, y confirmó el inicio de las obras de su nuevo colegio.Deportes23/09/2025
El Club Gimnasia y Tiro de Salta sumara dos hitos importantes en su vida institucional. En el predio de La Almudena quedaran inauguradas las cuatro nuevas canchas de tenis, una obra que fue posible a partir del convenio entre la institución y la cadena de hamburguesas Mostaza.
El acto contara con la presencia de dirigentes, socios, jugadores y autoridades, quienes destacaron la importancia de este paso para ampliar la oferta deportiva del club y brindar instalaciones de calidad a sus deportistas.
Sera un día histórico para Gimnasia y Tiro. Estamos cumpliendo un sueño con estas canchas y ahora va por un desafío aún mayor: construir el colegio, que marcará un antes y un después en la vida institucional del club .
Además, se realizara el anuncio trascendental de la construcción del nuevo colegio en el predio de La Almudena, un proyecto en el cual se trabaja hace tiempo y que apunta a ofrecer formación académica y deportiva, consolidando al club como un espacio integral para niños y jóvenes de la provincia.
Con la inauguración de las canchas y el lanzamiento de la obra educativa, el “Albo” reafirma su crecimiento institucional y proyecta un futuro con mayor presencia en lo deportivo, lo social y lo educativo.
El salteño que se pone la de la selección
La Selección Juvenil Sub 15 de la AFA disputará el Sudamericano en Paraguay y entre los convocados aparece el salteño Mateo Rivero, jugador de la Octava División de Argentinos Juniors
Lanús sueña con otra semifinal mientras que Fluminense apuesta a su localía para revertir la serieDeportes23/09/2025
El 'Granate' parte con ventaja tras el 1-0 en la ida, mientras que el 'Flu' buscará revertir la serie en su casa para seguir en carrera por el título que nunca pudo conquistar. El encuentro se jugará a partir de las 21:30 hs en el Marcaná.
El entrenador de 69 años debió realizarse estudios en la clínica Fleni tras mostrar signos de debilidad, aunque su evolución fue favorable y dejó el centro médico en el mismo día.
Racing y Vélez definen en Avellaneda el pase a semifinales de la Copa LibertadoresDeportes23/09/2025
La 'Academia' parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers, mientras que el 'Fortín' buscará una remontada histórica sin Lisandro Magallán. Ambos llegan con confianza tras ganar en el torneo local, el encuentro va desde las 19 hs en el Cilindro.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
Este martes 23, la Municipalidad retirará cacharros y objetos que acumulen agua para prevenir la proliferación de insectos y mejorar la higiene urbana.
La entidad salteña consideró que lo anunciado por Nación respecto a retenciones “es un paso en la dirección correcta”, pero señaló también que, al ser solo transitorio, no hace más que generar incertidumbre.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.