Gabriela Nahir Fernández fue trasladada a una cárcel de mujeres y allí habría violado a siete internas.
Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.Judiciales24/09/2025Ivana Chañi
Nicolás Cajal, viudo de Jimena Salas, se pronunció públicamente en el marco del inicio del segundo juicio por el femicidio ocurrido en Vaqueros en 2017. Cajal, quien fue absuelto en el primer proceso judicial junto a Sergio “Porteño” Vargas, se mostró confiado en que las audiencias permitirán consolidar la verdad.
“Yo ya tengo la tranquilidad de saber quién fue la persona que mató. El ADN es irrefutable. Me hubiese encantado saber el porqué, pero eso no lo vamos a saber nunca”, expresó en declaraciones a Aries.
Consultado por la muerte de Javier Nicolás Saavedra en la Alcaidía, Cajal fue categórico: “Sentí impotencia, porque si él decía ser inocente debía afrontar el juicio. Me da mucha pena. Es lamentable que una persona le haya quitado la vida a otra y que no le diera opción, como él sí tuvo al suicidarse”.
Sobre el recuerdo de su esposa, la definió como “una persona buena que jamás en la vida le hizo daño a nadie y que se merecía estar viva, disfrutando de sus hijas”.
Respecto de su experiencia personal, Cajal reconoció que haber sido acusado injustamente lo afectó profundamente: “No tengo nada que decir a quienes me acusaron. Siempre estuve tranquilo, aunque me afectó en un montón de cuestiones. Estoy de pie por mis hijas”.
También valoró el trabajo de su abogado, Pedro Arancibia: “Más que mi abogado es un amigo. Siempre estuvo a mi lado y creyó que íbamos a llegar a un final en esta causa”.
Finalmente, reflexionó sobre los casi nueve años de demora judicial. “Al principio la investigación estuvo bien encaminada, pero después se desvió. Es raro que se hayan cambiado seis o siete fiscales en los primeros tiempos. Eso complicó mucho el proceso”, concluyó.
“La responsabilidad es de la Justicia”, el mensaje que encontraron en la ropa de Javier Saavedra
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Comenzó el juicio por Jimena Salas sin el principal acusado
Tras el suicidio de Javier Nicolás Saavedra, sus hermanos enfrentan el debate. “Queremos que se discuta y quede clarísimo y transparentado en el debate”, afirmó Pedro Arancibia.
Puente de Vaqueros: el fiscal defendió el amparo “para exigir que se haga la obra”
El fiscal federal Ricardo Toranzos consideró que el amparo por la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros debe mantenerse vigente, pese a que la obra se inició.
Aguas Blancas: confirman votantes ‘truchos’ y temen que el fraude se repita en otras localidades fronterizas
El fiscal federal Ricardo Toranzos reveló que se detectaron más de 2.000 electores de diferencia entre el padrón de Aguas Blancas y el censo poblacional. Sospechan de documentos falsos y domicilios inexistentes.
Juicio por el femicidio de Jimena Salas: “Queremos que se transparente el proceso”, dijo el abogado de la familia
Este miércoles inicia en Salta el nuevo juicio por el crimen de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros. El abogado querellante Pedro Arancibia destacó la importancia de mostrar públicamente las pruebas contra los hermanos Saavedra.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.