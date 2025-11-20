El Tribunal recordó una declaración de CFK en la causa Cuadernos: "No consiguieron ni una prueba"

El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) recordó la declaración de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos: "No consiguieron ni una prueba que acredite los delitos". En la etapa de instrucción, la expresidenta había presentado un escrito en el que negó las acusaciones en la megacausa por corrupción. También consideró que se trata de una investigación deliberada en su contra.

Durante el proceso leyeron la declaración de la exmandataria, que lo hizo por escrito y sin responder preguntas: "Reitero mi negativa de manera categórica y terminante, de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno. La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen…".

En el escrito además apuntó contra quien fuera su sucesor, Mauricio Macri: "Desde que el Ingeniero Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación se han dictado en mi contra cinco procesamientos e, increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015".

Con información de TN