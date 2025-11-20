Detuvieron a un policía federal acusado de pedofilia digital

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministero Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se analizó el pedido de prisión preventiva presentado oportunamente para un hombre de 31 años, como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos, previsto y reprimido por el artículo 128 primer y quinto párrafo del Código Penal.

El juez de Garantías 3 del distrito Centro, Antonio Pastrana, luego de escuchar los fundamentos de las partes, hizo lugar a la solicitud de la fiscal Cornejo y dictó la prisión preventiva del acusado, ante los riesgos procesales de fuga y/o entorpecimiento de la investigación y la gravedad de los hechos endilgados.

La fiscal Cornejo, en sus fundamentos, sostuvo que la actividad desplegada por el acusado fue detectada por el sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

De esta forma se obtuvo información relacionada al tráfico de imágenes de explotación sexual infantil a través de distintas redes del tipo P2P, como ser dirección de IP desde la cual se efectuó el intercambio de archivos, la empresa proveedora de servicios, titular de la misma, fecha y hora de la actividad, sitio o aplicación P2P utilizada, identificador o Hash de la imagen o video, usuario reportado y país y región de la misma.

En el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, se realizó un allanamiento en el domicilio del investigado en la ciudad de Salta, donde se secuestró toda evidencia digital, y se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que intercambiaba y distribuía a través de redes del tipo P2P.