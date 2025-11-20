La investigación inició en el marco de un operativo internacional, donde se detectó la actividad ilícita que se desarrollaba en la ciudad de Salta. En dispositivos digitales secuestrados al acusado, se encontraron más de 60 mil archivos.
Aumentan las intervenciones y refuerzan el derecho de los niños a ser escuchados
La asesora de Incapaces Claudia Flores Larsen destacó la importancia del derecho de los niños a expresar su opinión en todos los procesos que los afectan y reconoció que la demanda actual es “altísima y compleja”.Judiciales20/11/2025Ivana Chañi
La asesora de Incapaces N°2 del Ministerio Público Pupilar, Claudia Mariela Flores Larsen, subrayó por Aries la importancia del derecho de los niños y adolescentes a ser oídos en cada decisión que afecte su vida familiar, educativa, sanitaria o judicial.
Flores Larsen destacó que este derecho, consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas nacionales y provinciales, implica que “toda decisión que involucre a un niño debe considerar su opinión según su madurez y desarrollo”. Explicó que esto representa un cambio profundo respecto de épocas anteriores, cuando la voz de los menores no era consultada ni tomada en cuenta.
En el ámbito judicial, señaló que las Asesorías de Incapaces cumplen un rol esencial para garantizar este derecho. “Estamos presentes en todos los procesos que tienen que ver con niños. Los acompañamos cuando vienen a Ciudad Judicial a manifestar lo que los afecta. Somos garantes de que su voz llegue al expediente”, indicó.
Consultada sobre la situación actual, Flores Larsen reconoció que la demanda es enorme. “Las intervenciones son muchísimas y los casos muy complejos”, advirtió. Explicó que las situaciones de vulneración se detectan en centros de salud, hospitales, escuelas y organismos comunitarios, que funcionan como puertas de entrada para alertar sobre riesgos en la infancia.
La funcionaria sostuvo que cada caso requiere un abordaje interdisciplinario y cooperación entre todos los actores sociales. “Articulamos permanentemente con los otros organismos del Estado, especialmente con la Secretaría de Niñez y Familia, para dar respuestas adecuadas y urgentes”, afirmó.
Flores Larsen reiteró que escuchar a los niños no es solo una obligación legal, sino una herramienta fundamental para intervenir a tiempo y garantizar el resguardo de sus derechos. “La voz de los chicos debe estar siempre en el centro de cada decisión”, concluyó.
Durante la tercera audiencia del juicio por la Causa Cuadernos de las Coimas, el Tribunal Oral Federal 7 resolvió el sobreseimiento del empresario Enrique Pescarmona (ex-IMPSA), tras confirmarse que padece "demencia tipo Alzheimer".
El concejal Fernando Emanuel Martínez (Exaltación de la Cruz) presentó el segundo amparo judicial ante el Juzgado Federal de Campana para frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
El Tribunal recordó una declaración de CFK en la causa Cuadernos: "No consiguieron ni una prueba"Judiciales20/11/2025
La expresidenta reiteró por escrito su inocencia y cuestionó la investigación como “deliberada en su contra” ante el TOF 7.
A 36 años de la Convención: preocupa el avance de riesgos y amenazas digitales en niños y adolescentes
Asesora de Incapaces advirtió que las tecnologías y el acceso temprano a pantallas generan nuevos escenarios de vulnerabilidad en la infancia. Pidió fortalecer prevención y contención.
Moldes: prisión perpetua para los dos acusados del homicidio de los hermanos SuárezJudiciales19/11/2025
Haciendo lugar a la solicitud del fiscal González, ambos imputados fueron condenados a la pena máxima que prevé el Código Penal. Serán registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.