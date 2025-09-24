Comenzó el juicio por Jimena Salas sin el principal acusado

Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
Tras el suicidio de Javier Nicolás Saavedra, sus hermanos enfrentan el debate. “Queremos que se discuta y quede clarísimo y transparentado en el debate”, afirmó Pedro Arancibia.Judiciales24/09/2025Agustina Tolaba
Después del suicidio de Javier "chino" Saavedra un día antes del inicio del juicio y la disposición del sobreseimiento por extinción de la acción penal por su muerte, los dos hermanos serán juzgados como coimputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.
Pedro Arancibia, abogado querellante afirmó: “Nos interesa como representante de la familia de Jimena Salas que se pueda dar a conocer todo el trabajo investigativo que se hizo al cabo de tantos años y por qué finalmente se decidió acusar a Javier Nicolás Saavedra y a sus dos hermanos. Eso es lo que más nos interesa y con eso estamos tranquilos”.
Sobre la muerte de Saavedra, Arancibia señaló: “Que se suicida la persona, la verdad que te escapa. Para nosotros él es el autor material del hecho y queremos que se discuta y quede clarísimo y transparentado en el debate. Eso es lo más importante”.
Además, agregó: “Por supuesto que simbólicamente siempre es mejor que venga el acusado, que esté presente, se siente en el banquillo y después de que se desarrolle todo el juicio, se lo condene a prisión perpetua. Eso ya no se va a poder dar, pero no quita que se discuta todo lo acontecido, todas las circunstancias, el modo, tiempo y lugar en cómo se cometió el crimen”.
El juicio comenzó a las 8:30 de la mañana y, pese a la ausencia del principal responsable, la investigación apunta a los hermanos de Saavedra como partícipes del hecho. Arancibia destacó que se evaluarán todas las circunstancias del crimen: modo, tiempo y lugar.
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Este miércoles inicia en Salta el nuevo juicio por el crimen de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros. El abogado querellante Pedro Arancibia destacó la importancia de mostrar públicamente las pruebas contra los hermanos Saavedra.
El abogado querellante de la familia de Jimena Salas, Pedro Arancibia, aseguró que el autor material del femicidio fue Javier Nicolás Saavedra y pidió esperar el debate para determinar la responsabilidad de sus hermanos, imputados como coautores.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
