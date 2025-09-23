Después del suicidio del acusado, comienza el juicio por Jimena Salas

Después del suicidio de Javier "chino" Saavedra un día antes del inicio del juicio previsto para la semana pasada y la disposición del sobreseimiento por extinción de la acción penal por su muerte, los dos hermanos serán juzgados como coimputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

La primera audiencia de debate comenzará este miércoles a las 8.30 en el Salón de Grandes Juicios de Ciudad Judicial y el inicio será transmitido por el canal en Youtube del Poder Judicial de Salta.

La defensa de los dos imputados estará a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia. La acusación será llevada adelante por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores.

La muerte de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Ese día se recibió una alerta telefónica al servicio de Emergencias 911 por parte de quien fuera el esposo de la víctima, Jimena Salas. El hombre informó que cuando llegó a su domicilio encontró el cuerpo sin vida de su pareja.

Jimena presentaba brutales signos de violencia provocados mediante el uso de arma blanca. Sobre su cuerpo se hallaron decenas de puñaladas y las hijas habían estado en el domicilio, encerradas en un baño, mientras sucedía el hecho que se jugará, por segunda vez, siete años despues.