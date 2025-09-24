Caso Jimena Salas: Pedro Arancibia pidió prudencia sobre los hermanos Saavedra

El abogado querellante de la familia de Jimena Salas, Pedro Arancibia, aseguró que el autor material del femicidio fue Javier Nicolás Saavedra y pidió esperar el debate para determinar la responsabilidad de sus hermanos, imputados como coautores.

En la previa del inicio del segundo juicio por el femicidio de Jimena Salas, el abogado querellante Pedro Arancibia planteó una postura de cautela respecto de los acusados Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra. Ambos llegan al debate en prisión domiciliaria, imputados como coautores del crimen ocurrido en Vaqueros en 2017.

“Nosotros venimos sosteniendo que el autor material del femicidio fue Javier Nicolás Saavedra. Sobre sus hermanos, veremos qué surge de las audiencias”, afirmó el letrado en Pasaron Cosas.

Arancibia también se refirió a la muerte de Javier Saavedra en la Alcaidía, ocurrida días atrás: “No tiene ningún sentido decir que lo mataron. Cobardemente no quiso asumir el inicio del juicio, ser expuesto públicamente y recibir la condena a prisión perpetua. Su perfil psicológico hacía entendible que optara por quitarse la vida”, sostuvo.

El abogado insistió en que el caso debe ser entendido como un femicidio y no como un proceso cargado de dudas. “Esto es lo que corresponde a la memoria de Jimena, al derecho a la verdad de sus hijas y de toda la sociedad”, concluyó.

