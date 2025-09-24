Caso Jimena Salas: Pedro Arancibia pidió prudencia sobre los hermanos Saavedra

Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El abogado querellante de la familia de Jimena Salas, Pedro Arancibia, aseguró que el autor material del femicidio fue Javier Nicolás Saavedra y pidió esperar el debate para determinar la responsabilidad de sus hermanos, imputados como coautores.Judiciales24/09/2025Ivana Chañi
En la previa del inicio del segundo juicio por el femicidio de Jimena Salas, el abogado querellante Pedro Arancibia planteó una postura de cautela respecto de los acusados Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra. Ambos llegan al debate en prisión domiciliaria, imputados como coautores del crimen ocurrido en Vaqueros en 2017.
“Nosotros venimos sosteniendo que el autor material del femicidio fue Javier Nicolás Saavedra. Sobre sus hermanos, veremos qué surge de las audiencias”, afirmó el letrado en Pasaron Cosas.
Arancibia también se refirió a la muerte de Javier Saavedra en la Alcaidía, ocurrida días atrás: “No tiene ningún sentido decir que lo mataron. Cobardemente no quiso asumir el inicio del juicio, ser expuesto públicamente y recibir la condena a prisión perpetua. Su perfil psicológico hacía entendible que optara por quitarse la vida”, sostuvo.
El abogado insistió en que el caso debe ser entendido como un femicidio y no como un proceso cargado de dudas. “Esto es lo que corresponde a la memoria de Jimena, al derecho a la verdad de sus hijas y de toda la sociedad”, concluyó.
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Tras el suicidio de Javier Nicolás Saavedra, sus hermanos enfrentan el debate. “Queremos que se discuta y quede clarísimo y transparentado en el debate”, afirmó Pedro Arancibia.
El fiscal federal Ricardo Toranzos consideró que el amparo por la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros debe mantenerse vigente, pese a que la obra se inició.
El fiscal federal Ricardo Toranzos reveló que se detectaron más de 2.000 electores de diferencia entre el padrón de Aguas Blancas y el censo poblacional. Sospechan de documentos falsos y domicilios inexistentes.
Este miércoles inicia en Salta el nuevo juicio por el crimen de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros. El abogado querellante Pedro Arancibia destacó la importancia de mostrar públicamente las pruebas contra los hermanos Saavedra.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.