Aguas Blancas: confirman votantes ‘truchos’ y temen que el fraude se repita en otras localidades fronterizas

El fiscal federal Ricardo Toranzos, en su carácter de fiscal electoral, confirmó en Pasaron Cosas la existencia de serias irregularidades en los padrones de la localidad fronteriza de Aguas Blancas. Según explicó, el censo de 2022 registró poco más de 3.600 habitantes, mientras que el padrón electoral incluye a más de 5.600 electores.

“Eso no tiene relación directa, porque el censo incluye menores de edad. La diferencia de 2.000 electores es muy significativa”, detalló.

Toranzos señaló que una de las maniobras detectadas es la inscripción de cientos de votantes con domicilio en calles sin nombre y sin número. “Verificamos en el terreno y había calles de tres o cuatro cuadras donde figuraban más de 800 electores. En muchos casos eran baldíos, plazas o galpones. No era posible que vivieran allí”, advirtió.

Un operativo reciente comprobó que, de 3.100 personas sospechadas de no residir en Aguas Blancas, solo 250 efectivamente vivían en el lugar. El resto, casi 1.800 electores, no pudieron ser localizados.

El fiscal indicó que se investigan posibles documentos apócrifos y complicidad en la expedición de DNI falsos, usados no solo para votar sino también para acceder a subsidios y servicios de salud pública.

Además, señaló que casos similares fueron denunciados en Los Toldos y podrían replicarse en otras localidades fronterizas. “Nuestro objetivo es transparentar los padrones de la zona limítrofe antes de las elecciones”, afirmó.