Aguas Blancas: confirman votantes ‘truchos’ y temen que el fraude se repita en otras localidades fronterizas

Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El fiscal federal Ricardo Toranzos reveló que se detectaron más de 2.000 electores de diferencia entre el padrón de Aguas Blancas y el censo poblacional. Sospechan de documentos falsos y domicilios inexistentes.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, en su carácter de fiscal electoral, confirmó en Pasaron Cosas la existencia de serias irregularidades en los padrones de la localidad fronteriza de Aguas Blancas. Según explicó, el censo de 2022 registró poco más de 3.600 habitantes, mientras que el padrón electoral incluye a más de 5.600 electores.
“Eso no tiene relación directa, porque el censo incluye menores de edad. La diferencia de 2.000 electores es muy significativa”, detalló.
Toranzos señaló que una de las maniobras detectadas es la inscripción de cientos de votantes con domicilio en calles sin nombre y sin número. “Verificamos en el terreno y había calles de tres o cuatro cuadras donde figuraban más de 800 electores. En muchos casos eran baldíos, plazas o galpones. No era posible que vivieran allí”, advirtió.
Un operativo reciente comprobó que, de 3.100 personas sospechadas de no residir en Aguas Blancas, solo 250 efectivamente vivían en el lugar. El resto, casi 1.800 electores, no pudieron ser localizados.
El fiscal indicó que se investigan posibles documentos apócrifos y complicidad en la expedición de DNI falsos, usados no solo para votar sino también para acceder a subsidios y servicios de salud pública.
Además, señaló que casos similares fueron denunciados en Los Toldos y podrían replicarse en otras localidades fronterizas. “Nuestro objetivo es transparentar los padrones de la zona limítrofe antes de las elecciones”, afirmó.
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Tras el suicidio de Javier Nicolás Saavedra, sus hermanos enfrentan el debate. “Queremos que se discuta y quede clarísimo y transparentado en el debate”, afirmó Pedro Arancibia.
El fiscal federal Ricardo Toranzos consideró que el amparo por la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros debe mantenerse vigente, pese a que la obra se inició.
Este miércoles inicia en Salta el nuevo juicio por el crimen de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros. El abogado querellante Pedro Arancibia destacó la importancia de mostrar públicamente las pruebas contra los hermanos Saavedra.
El abogado querellante de la familia de Jimena Salas, Pedro Arancibia, aseguró que el autor material del femicidio fue Javier Nicolás Saavedra y pidió esperar el debate para determinar la responsabilidad de sus hermanos, imputados como coautores.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.