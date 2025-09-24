Puente de Vaqueros: el fiscal defendió el amparo “para exigir que se haga la obra”

El fiscal federal Ricardo Toranzos consideró que el amparo por la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros debe mantenerse vigente, pese a que la obra se inició.

Judiciales24/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

12803-avanza-la-construccion-de-los-nuevos-puentes-en-vaqueros-y-su-circunvalacion

El fiscal federal Ricardo Toranzos se refirió en Pasaron Cosas a la acción de amparo colectivo presentada por la asociación civil de Usuarios y Consumidores Unidos para exigir la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros. La obra ya fue licitada y se encuentra en ejecución, pero Vialidad Nacional solicitó que la causa se declare abstracta.

aguas blancasAguas Blancas: confirman votantes ‘truchos’ y temen que el fraude se repita en otras localidades fronterizas

Toranzos sostuvo que el amparo debe continuar abierto para garantizar que el proyecto no quede inconcluso. “Nuestra opinión es que el amparo no se debía cerrar, porque en caso de que se interrumpiera la obra, había que empezar nuevamente todo el proceso. Mientras el amparo esté vigente, cualquier incumplimiento permitirá exigir la ejecución inmediata”, explicó.

Ahora será la Justicia la que defina si hace lugar a la postura del Estado Nacional o a la del Ministerio Público Fiscal, que busca mantener vigente la acción judicial como garantía de cumplimiento de la obra.

Te puede interesar
Lo más visto
OIP

Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

Deportes23/09/2025

Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail