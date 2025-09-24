Puente de Vaqueros: el fiscal defendió el amparo “para exigir que se haga la obra”

El fiscal federal Ricardo Toranzos se refirió en Pasaron Cosas a la acción de amparo colectivo presentada por la asociación civil de Usuarios y Consumidores Unidos para exigir la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros. La obra ya fue licitada y se encuentra en ejecución, pero Vialidad Nacional solicitó que la causa se declare abstracta.

Toranzos sostuvo que el amparo debe continuar abierto para garantizar que el proyecto no quede inconcluso. “Nuestra opinión es que el amparo no se debía cerrar, porque en caso de que se interrumpiera la obra, había que empezar nuevamente todo el proceso. Mientras el amparo esté vigente, cualquier incumplimiento permitirá exigir la ejecución inmediata”, explicó.

Ahora será la Justicia la que defina si hace lugar a la postura del Estado Nacional o a la del Ministerio Público Fiscal, que busca mantener vigente la acción judicial como garantía de cumplimiento de la obra.