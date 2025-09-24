Puente de Vaqueros: el fiscal defendió el amparo “para exigir que se haga la obra”

Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El fiscal federal Ricardo Toranzos consideró que el amparo por la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros debe mantenerse vigente, pese a que la obra se inició.Judiciales24/09/2025Ivana Chañi
El fiscal federal Ricardo Toranzos se refirió en Pasaron Cosas a la acción de amparo colectivo presentada por la asociación civil de Usuarios y Consumidores Unidos para exigir la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros. La obra ya fue licitada y se encuentra en ejecución, pero Vialidad Nacional solicitó que la causa se declare abstracta.
Toranzos sostuvo que el amparo debe continuar abierto para garantizar que el proyecto no quede inconcluso. “Nuestra opinión es que el amparo no se debía cerrar, porque en caso de que se interrumpiera la obra, había que empezar nuevamente todo el proceso. Mientras el amparo esté vigente, cualquier incumplimiento permitirá exigir la ejecución inmediata”, explicó.
Ahora será la Justicia la que defina si hace lugar a la postura del Estado Nacional o a la del Ministerio Público Fiscal, que busca mantener vigente la acción judicial como garantía de cumplimiento de la obra.
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Tras el suicidio de Javier Nicolás Saavedra, sus hermanos enfrentan el debate. “Queremos que se discuta y quede clarísimo y transparentado en el debate”, afirmó Pedro Arancibia.
El fiscal federal Ricardo Toranzos reveló que se detectaron más de 2.000 electores de diferencia entre el padrón de Aguas Blancas y el censo poblacional. Sospechan de documentos falsos y domicilios inexistentes.
Este miércoles inicia en Salta el nuevo juicio por el crimen de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros. El abogado querellante Pedro Arancibia destacó la importancia de mostrar públicamente las pruebas contra los hermanos Saavedra.
El abogado querellante de la familia de Jimena Salas, Pedro Arancibia, aseguró que el autor material del femicidio fue Javier Nicolás Saavedra y pidió esperar el debate para determinar la responsabilidad de sus hermanos, imputados como coautores.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.