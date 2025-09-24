“La responsabilidad es de la Justicia”, el mensaje que encontraron en la ropa de Javier Saavedra

El inicio del segundo juicio por el femicidio de Jimena Salas está atravesado también por la reciente muerte de Javier Nicolás Saavedra, ocurrida en la Alcaidía de Salta. Su abogado defensor, Marcelo Arancibia, sostuvo en declaraciones a Aries que la investigación a cargo de la fiscalía apunta a un suicidio.

“El doctor López Soto me explicó que Javier se lesionó en una zona muy sensible del brazo, donde convergen arterias y venas, lo que provocó un desangramiento en el baño de la celda”, relató el letrado.

Arancibia confirmó además que en la ropa de Saavedra se halló un mensaje manuscrito. “Tenía un jogging puesto y en un bolsillo decía, en palabras más o menos: ‘no los responsabilicen, la responsabilidad es de la justicia’. Ese escrito será analizado por un perito calígrafo”, explicó.

Consultado sobre cómo pudo acceder al elemento con el que se provocó las heridas, el abogado prefirió no especular. “Son cuestiones que debe responder el Ministerio de Justicia, del cual depende la Alcaidía. Yo respeto a los vivos y mucho más a los muertos”, expresó.

Arancibia sostuvo que, más allá de la muerte de Javier Saavedra, el proceso judicial continúa sin cambios para sus hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo, quienes siguen imputados por homicidio agravado.

“Lo que me preocupa es qué pasó con Jimena Salas. El mejor homenaje que se le puede hacer es encontrar al o a los verdaderos responsables”, señaló Marcelo Arancibia.

El juicio, que se extenderá varias semanas, contará con más de cien testigos convocados por las distintas partes. Para la defensa, el debate será la instancia clave para intentar desvincular a los hermanos Saavedra y poner en duda la hipótesis de la querella y la fiscalía.