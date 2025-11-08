Cinco internos siguen hospitalizados tras el incendio en la Alcaidía

Murió el joven internado tras el incendio en la Alcaidía de Salta
El interno de 19 años falleció este sábado a las 8 en el Hospital San Bernardo. Su tía Natalia confirmó la noticia a la redacción de Aries.
Luego del fallecimiento de Ezequiel Avendaño, permanecen internados cinco detenidos en el Hospital San Bernardo. Tres se encuentran en sala intermedia y dos en sala de quemados.Judiciales08/11/2025Ivana Chañi
Tras la muerte de Ezequiel Avendaño, de 19 años, que estaba internado en el Hospital San Bernardo, continúan hospitalizados cinco internos que resultaron heridos en el incendio ocurrido el 26 de octubre en la Alcaidía General.
Según revelaron fuentes a Aries, tres permanecen en sala intermedia y dos en sala de quemados.
Avendaño estaba detenido por una causa caratulada S/Robo Calificado por el uso de arma, en poblado y en banda, en concurso real agravado por la participación de un menor.
El 31 de octubre, mientras seguía internado en grave estado, la Justicia había dispuesto su libertad en esa causa, aunque la detención se mantenía por antecedentes previos.
