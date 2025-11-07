La Cámara Federal define el futuro de la causa ANDIS. La defensa del ex titular Diego Spagnuolo afirma que los audios sobre presuntos sobornos son falsos o editados con Inteligencia Artificial.
Justicia por Jimena Salas: el veredicto se conocerá hoy en Salta
El segundo juicio por el femicidio ocurrido en 2017 llega a su fin este viernes. La fiscal penal Mónica Poma respondió los alegatos de la defensa y se espera la lectura del veredicto en las próximas horas.Judiciales07/11/2025Ivana Chañi
Tras varias semanas de audiencias, el segundo juicio por el femicidio de Jimena Salas llega este viernes a su etapa final en la ciudad de Salta.
Durante la jornada, el Tribunal escucha las réplicas y dúplicas de las partes, en el marco de la audiencia que reanudó el debate oral. La fiscal penal Mónica Poma, en representación de la Unidad Fiscal, respondió a los alegatos presentados por la defensa de los acusados.
#Salta #MPFS #JimenaSalas Se reanuda la audiencia de debate. El Tribunal da lugar a las réplicas y dúplicas. Por la Unidad Fiscal, lo hace la fiscal penal Mónica Poma, en relación a los alegatos realizados por la defensa de los acusados. pic.twitter.com/l7H6IIIPw9— Ministerio Público Fiscal de Salta (@FiscalesPenales) November 7, 2025
Los hermanos Guillermo Adrián y Carlos Damián Saavedra están imputados como partícipes secundarios del homicidio agravado. En su alegato, la fiscalía solicitó 12 años de prisión para cada uno, mientras que la querella, representada por el abogado Pedro Arancibia, acompañó la acusación.
De forma subsidiaria, Arancibia planteó la posibilidad de que se los condene por robo calificado en poblado y en banda con arma, en carácter de partícipes necesarios, con una pena de 10 años de prisión.
El Tribunal dará a conocer el veredicto este viernes, aproximadamente a las 16 horas, cerrando así uno de los procesos judiciales más seguidos por la opinión pública salteña de los últimos años.
