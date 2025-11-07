“Vamos a ir por todo”: Tras la absolución, piden que se investigue la muerte del “Chino” Saavedra

Tras ser absuelto en el juicio por la muerte de Jimena Salas, Carlos Damián Saavedra apuntó contra la Justicia y adelantó que solicitarán que se investigue la muerte de su hermano “Chino” Saavedra. “Nos hicieron perder tres años de nuestra vida. Mi hermano ya no está. Se tiene que hacer justicia”, dijo.

Judiciales07/11/2025

Este viernes el Tribunal absolvió a los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, en el juicio por la muerte de Jimena Beatriz Salas.

“No tenemos nada que festejar, acá no está mi hermano culpa de toda esta Justicia que es un desastre”, expresó Carlos Damián a la salida del juzgado.

051125_juicio_salas_01Absolvieron a los hermanos Saavedra en el juicio por la muerte de Jimena Salas

A la familia de Jimena Salas, Saavedra les aconsejó “pedir justicia”. “Si nos juzgan a nosotros, eso no es justicia porque están juzgando inocentes. Nos hicieron perder tres años de nuestra vida. Mi hermano ya no está. Se tiene que hacer justicia”, insistió

Apuntó contra por los fiscales y los jueces y adelantó que solicitarán se investigue la muerte de su hermano, Javier “chino” Saavedra.

“¿Cómo puede ser que muera una persona? Yo estuve un año en la alcaldía, está sobrepoblada. No hay un momento que alguien esté solo ahí. ¿Cómo puede ser que tenga una hora desangrándose una persona en el baño? Es un baño que usa todo el pabellón”, insistió.

