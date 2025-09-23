La obra, atribuida inicialmente a Fra’ Galgario, resultó ser de Giacomo Ceruti y permanece bajo custodia de la Corte Suprema.
Cambiaron el recorrido céntrico de la línea de colectivos 4A Sauces
Según informó SAETA, el nuevo recorrido es 25 de mayo - Rivadavia- Dean Funes a recorrido habitual.Sociedad23/09/2025
Este martes, SAETA informó cambios en el recorrido de la línea 4A Sauces y modificaciones de las paradas céntricas en la zona de la Legislatura provincial.
El nuevo recorrido es 25 de mayo - Rivadavia- Dean Funes a recorrido habitual.
Mientras que las paradas son en:
- Rivadavia y Balcarce
- Rivadavia y Zuviría
La Procuraduría informó que desde 2008 se dictaron 410 sentencias y que el 80% de los responsables son argentinos.
El cuadro robado por el nazismo y encontrado en Mar del Plata quedó alojado TribunalesSociedad23/09/2025
El “Retrato de Dama”, buscado desde hace ocho décadas y señalado como botín nazi, quedó bajo protección judicial a la espera de una investigación sobre su procedencia y futuro.
Al estilo de "Esperando la carroza", en Tucumán un hombre entró a su propio velorioSociedad23/09/2025
El insólito episodio se vivió en una vivienda familiar en Villa Carmela. La víctima había sido atropellada por un camión en una localidad cercana.
Las tres chicas, de 20 y 15 años, fueron vistas por última vez en Ciudad Evita. Sus celulares están apagados y la fiscalía investiga distintas hipótesis.
Es un acontecimiento excepcional ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico. Nancy -la madre- y sus hijas están en buen estado de salud.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
La entidad salteña consideró que lo anunciado por Nación respecto a retenciones “es un paso en la dirección correcta”, pero señaló también que, al ser solo transitorio, no hace más que generar incertidumbre.
Semana Contra el Dolor por Cáncer: instan a formar profesionales en cuidados paliativosSalud22/09/2025
En el marco de la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, el Consejo de Cuidados Paliativos advirtió que en Argentina menos del 14% accede al tratamiento. “El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte y no es así”, señalaron.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.