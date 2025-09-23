Cambiaron el recorrido céntrico de la línea de colectivos 4A Sauces

Según informó SAETA, el nuevo recorrido es 25 de mayo - Rivadavia- Dean Funes a recorrido habitual.

Sociedad23/09/2025

Este martes, SAETA informó cambios en el recorrido de la línea 4A Sauces y modificaciones de las paradas céntricas en la zona de la Legislatura provincial.

Mientras que las paradas son en:

  • Rivadavia y Balcarce
  • Rivadavia y Zuviría

