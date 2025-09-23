Al estilo de "Esperando la carroza", en Tucumán un hombre entró a su propio velorio

Del cine, allá por 1985, a la triste e inentendible realidad, 40 años después en la provincia de Tucumán. Del icónico y desopilante filme Esperando la carroza, en el cual la inolvidable Mama Cora era velada y, horas después, aparecía en su propio velorio, a la ciudad de Villa Carmela, en donde se vivió un confuso episodio familiar.

Pero, en esta ocasión, no había una ficticia anciana de 80 años como protagonista, sino un joven de 22 años que asistió a su propia ceremonia de duelo y dolor.

La confusión alcanzó su punto máximo durante el velorio, cuando el joven al que todos creían fallecido irrumpió en la ceremonia y exclamó: “¡estoy vivo!” que dejó en evidencia una grave confusión en el proceso de identificación de un cuerpo atropellado sobre la ruta que conecta con la ciudad tucumana de Alderetes.

Aunque las primeras versiones sugerían un suicidio, el fiscal Carlos Sale determinó que el caso debía ser investigado como homicidio culposo. Así, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial durante la mañana del viernes.

Identidad equivocada



El subjefe de la regional este, Carlos Ramírez, de la comisaría de Alderetes relató al Canal América Tucumán, que el jueves de la semana pasada, en horas de la madrugada, tomaron conocimiento que “un hombre se habría quitado la vida, en una ruta alternativa a la altura del puente Ingeniero Barros, arrojándose bajo las ruedas de un camión”.

De inmediato, según el testimonio del oficial, intervino la comisaría jurisdiccional quien puso en conocimiento de esta situación a las autoridades judiciales. “De esta forma, se identificó al conductor del camión, como también se le realizaron los dosajes, y se dio intervención al personal de criminalística de la policía y al médico de policía, quien constató y otorgó la inhumación de occiso”, informó al medio tucumano.

Al amanecer, tal cual describió Ramírez, los familiares de esta persona se hicieron presentes “de manera espontánea” en la comisaría de Alderetes, “manifestando de que la persona fallecida era su hijo”. De esta forma, la policía acompañó a la madre a reconocer el cuerpo. “Es muy lamentable lo que le tocó vivir a esta persona, pero ellos lo reconocieron y es por ello que se comunicó a la autoridad judicial y se le hizo entrega mediante un acta de entrega de inhumación", resaltó el oficial.

Velatorio, llamado y sorpresa

Con el correr de las horas, una inesperada novedad llegó a oídos de las autoridades de Alderetes cuando personal de la comisaría de Villa Carmela se comunicó con ellos. “Manifestaron que se estaba desarrollando un velorio en un domicilio en Villa Carmela y que se había hecho presente la persona viva, que supuestamente (había) fallecido”, indicó el subjefe de la comisaría.

El desconcierto fue inmediato entre los presentes en la ceremonia fúnebre. Ana Laura, una vecina, describió la escena a La Gaceta de Tucumán: “Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados”, según relató al medio tucumano, como si fuese una fiel representación del clásico de Alejandro Doria.

Tras el incidente, la comisaría de Villa Carmela fue notificada y el fiscal Sale dispuso que el joven fuera entrevistado. En su declaración, el muchacho —cuya identidad no fue revelada— confirmó que se encontraba consumiendo drogas en Alderetes al momento del atropello y que desconocía que su familia lo había identificado como la víctima.

“Total seriedad”: la insólita justificación de las autoridades

Tras la bochornosa confusión, el comisario Juan Pablo Gómez, jefe de la comisaría de Alderetes, intentó justificar: “Queremos aclarar ante la sociedad, que la policía de Tucumán ha trabajado con total seriedad. Si bien se presentó la señora aquí, se documentó -mediante acta- la presencia de ella y se confirmó el reconocimiento del cadáver y se realizó la entrega del cuerpo“, y reiteró la seriedad del accionar policial.

Según Gómez, el supuesto fallecido “tenía problemas de adicción y, de acuerdo a los dichos de su madre, él se había ausentado de la casa hacía varios días. Y luego la mujer se presentó en la comisaría".

Ante la insólita explicación, el desafío de la policía fue dar con la verdadera identidad del hombre atropellado. Personal de la morgue de la zona confirmó al medio tucumano que el cuerpo -caratulado en un comienzo como NN- había sido identificado. “Se logró ubicar a la familia de la persona fallecida”, informó Gómez y agregó que los parientes realizaron los trámites administrativos en la morgue para retirar el cuerpo que había sido erróneamente velado en otro lugar. De película.

Con información de Infobae