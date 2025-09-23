La Procuraduría informó que desde 2008 se dictaron 410 sentencias y que el 80% de los responsables son argentinos.
Desesperada búsqueda de tres jóvenes que desaparecieron el viernes en La Matanza
Las tres chicas, de 20 y 15 años, fueron vistas por última vez en Ciudad Evita. Sus celulares están apagados y la fiscalía investiga distintas hipótesis.Sociedad23/09/2025
Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, están desaparecidas desde la noche del viernes, cuando salieron rumbo al barrio porteño de Flores.
Sus familias denunciaron la situación en la Justicia, los celulares de las chicas permanecen apagados y la investigación se encuentra en manos de la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza.
Las últimas horas antes de la desaparición
Según declararon los familiares, las tres jóvenes salieron de la casa de Morena en Ciudad Evita para encontrarse con una persona en la rotonda de Monseñor Bufano y Avenida Crovara.
Paula, la madre de Brenda, contó que iban a ser buscadas en ese punto y que desde entonces no hubo más contacto. Testigos mencionaron que las chicas habrían subido a una camioneta, por lo que las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave.
Reclamo de familiares y vecinos
La prima de Brenda cuestionó la falta de avances en la investigación y pidió ayuda urgente a las autoridades: “Necesitamos que nos ayuden a resolver esto, porque solos no podemos”.
Ante la ausencia de respuestas, allegados y vecinos realizan manifestaciones en la rotonda donde se perdió el rastro de las jóvenes y difunden sus fotos en redes sociales para viralizar el caso.
La fiscalía, a cargo de Gastón Duplaá, mantiene la carátula como averiguación de paradero y asegura que se siguen distintas líneas de investigación.
Con información de TN
El cuadro robado por el nazismo y encontrado en Mar del Plata quedó alojado TribunalesSociedad23/09/2025
El “Retrato de Dama”, buscado desde hace ocho décadas y señalado como botín nazi, quedó bajo protección judicial a la espera de una investigación sobre su procedencia y futuro.
Al estilo de "Esperando la carroza", en Tucumán un hombre entró a su propio velorioSociedad23/09/2025
El insólito episodio se vivió en una vivienda familiar en Villa Carmela. La víctima había sido atropellada por un camión en una localidad cercana.
Es un acontecimiento excepcional ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico. Nancy -la madre- y sus hijas están en buen estado de salud.
La jueza suspendida del caso Maradona acusa al Ministerio Público de San Isidro de falsedad de actas y ocultamiento de información.
Carrie Edwards acertó números del Powerball con ayuda de la IA y decidió donar todo su premio a organizaciones benéficas.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
Este martes 23, la Municipalidad retirará cacharros y objetos que acumulen agua para prevenir la proliferación de insectos y mejorar la higiene urbana.
La entidad salteña consideró que lo anunciado por Nación respecto a retenciones “es un paso en la dirección correcta”, pero señaló también que, al ser solo transitorio, no hace más que generar incertidumbre.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.