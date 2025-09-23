Desesperada búsqueda de tres jóvenes que desaparecieron el viernes en La Matanza

Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, están desaparecidas desde la noche del viernes, cuando salieron rumbo al barrio porteño de Flores.

Sus familias denunciaron la situación en la Justicia, los celulares de las chicas permanecen apagados y la investigación se encuentra en manos de la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza.

Las últimas horas antes de la desaparición

Según declararon los familiares, las tres jóvenes salieron de la casa de Morena en Ciudad Evita para encontrarse con una persona en la rotonda de Monseñor Bufano y Avenida Crovara.

Paula, la madre de Brenda, contó que iban a ser buscadas en ese punto y que desde entonces no hubo más contacto. Testigos mencionaron que las chicas habrían subido a una camioneta, por lo que las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave.

Reclamo de familiares y vecinos

La prima de Brenda cuestionó la falta de avances en la investigación y pidió ayuda urgente a las autoridades: “Necesitamos que nos ayuden a resolver esto, porque solos no podemos”.

Ante la ausencia de respuestas, allegados y vecinos realizan manifestaciones en la rotonda donde se perdió el rastro de las jóvenes y difunden sus fotos en redes sociales para viralizar el caso.

La fiscalía, a cargo de Gastón Duplaá, mantiene la carátula como averiguación de paradero y asegura que se siguen distintas líneas de investigación.

