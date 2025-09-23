Banco Macro suma un nuevo cajero en el Valle de Luracatao

Según informó SAETA, el nuevo recorrido es 25 de mayo - Rivadavia- Dean Funes a recorrido habitual.
Este valle se caracteriza por su cultura, sus artesanías, paisajes de montaña y cultivos, y es conocido por la producción de quesos de cabra. Es una zona montañosa de gran altura, que alcanza los 2.700 metros sobre el nivel del mar.
Este cajero automático está disponible las 24 horas y se suma a los 344 que Banco Macro posee en la provincia de Salta. Todos ellos, consolidan el objetivo de mejorar el acceso a los servicios bancarios y brindar mayor comodidad a
clientes y usuarios en general.
El nuevo equipo permitirá a los vecinos de la zona y alrededores realizar diversas operaciones, tales como extraer dinero en efectivo, efectuar transferencias, consultar saldos, retirar dinero sin tarjeta de débito, consultar el CBU, obtener comprobante de pago previsional, y gestionar altas o desbloqueos de la clave del Centro de Atención Telefónica, Banca Internet o la APP Macro.
El local demandó una inversión de más de 54 millones de pesos. La propuesta contempla además nueva tecnología, iluminación LED, sistema de respaldo de energía mediante UPS con 2 horas de autonomía, aire acondicionado y
accesibilidad para sillas de ruedas.
Banco Macro trabaja para que la inclusión financiera sea una realidad, por este motivo lleva adelante en forma responsable el plan de acción respaldado en la utilización de nuevas tecnologías y herramientas que vuelven más eficiente
y segura la atención hacia nuestros clientes.
Con esta nueva apertura, Banco Macro está dotando de la última tecnología sus instalaciones a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.
En la actualidad hay 142 localidades donde Banco Macro constituye la única presencia bancaria.
La obra, atribuida inicialmente a Fra’ Galgario, resultó ser de Giacomo Ceruti y permanece bajo custodia de la Corte Suprema.
La Procuraduría informó que desde 2008 se dictaron 410 sentencias y que el 80% de los responsables son argentinos.
El cuadro robado por el nazismo y encontrado en Mar del Plata quedó alojado TribunalesSociedad23/09/2025
El “Retrato de Dama”, buscado desde hace ocho décadas y señalado como botín nazi, quedó bajo protección judicial a la espera de una investigación sobre su procedencia y futuro.
Al estilo de "Esperando la carroza", en Tucumán un hombre entró a su propio velorioSociedad23/09/2025
El insólito episodio se vivió en una vivienda familiar en Villa Carmela. La víctima había sido atropellada por un camión en una localidad cercana.
Las tres chicas, de 20 y 15 años, fueron vistas por última vez en Ciudad Evita. Sus celulares están apagados y la fiscalía investiga distintas hipótesis.
La entidad salteña consideró que lo anunciado por Nación respecto a retenciones “es un paso en la dirección correcta”, pero señaló también que, al ser solo transitorio, no hace más que generar incertidumbre.
Semana Contra el Dolor por Cáncer: instan a formar profesionales en cuidados paliativosSalud22/09/2025
En el marco de la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, el Consejo de Cuidados Paliativos advirtió que en Argentina menos del 14% accede al tratamiento. “El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte y no es así”, señalaron.
Sucedió este lunes en la zona centro de la ciudad de Salta. Se dispuso que se realice la autopsia a fin de determinar de forma fehaciente la causa del deceso.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.