La obra nazi recuperada en Argentina no es del autor ni de la modelo que se creía
La obra, atribuida inicialmente a Fra’ Galgario, resultó ser de Giacomo Ceruti y permanece bajo custodia de la Corte Suprema.Sociedad23/09/2025
La Justicia argentina investiga un caso inédito: el destino de un cuadro expoliado por los nazis que apareció en Mar del Plata tras casi 80 años desaparecido.
La obra, conocida como Retrato de una dama, perteneció al marchante judío Jacques Goudstikker, a quien el régimen obligó a entregar su colección en Ámsterdam antes de su muerte en 1940.
El hallazgo en Argentina encendió el interés internacional, pero un giro inesperado reabrió las dudas: no es del autor ni de la modelo que se creía.
El hallazgo en Mar del Plata
Hace un mes, una investigación periodística localizó la pintura en la pared de un chalet del barrio Parque Luro. En el anuncio de venta de la vivienda se veía colgado el cuadro, que pertenecía a Patricia Kadgien —hija de un jerarca nazi— y su esposo, Juan Carlos Cortegoso.
Tras un allanamiento, el matrimonio entregó la obra. Ambos quedaron imputados por encubrimiento agravado de robo en el contexto de genocidio. Desde entonces, la pieza quedó bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que se decida su destino final.
La primera atribución
Todos los especialistas consultados en Argentina coincidieron en que la obra era de Giuseppe Ghislandi, más conocido como Fra’ Galgario (1655-1743), un retratista del Barroco tardío. Incluso se sostuvo que la retratada era la condesa Colleoni, integrante de una poderosa familia de Bérgamo, en el norte de Italia.
La voz de los expertos italianos
Sin embargo, una consulta del sitio Clarin.com al Comune di Bérgamo y a la Accademia Carrara, el museo más importante de la ciudad, cambió el rumbo.
El Dr. Paolo Plebani, jefe de la Oficina de Conservación del museo, confirmó que la obra no pertenece a Fra’ Galgario, tal como ya habían señalado los críticos Roberto Longhi (1927) y Mina Gregori (1984).
En realidad, el cuadro fue pintado por Giacomo Ceruti (1698-1767), conocido como Il Pitocchetto, uno de los máximos exponentes del Settecento italiano.
Además, los expertos advirtieron que aún no está probado que la retratada sea la condesa Colleoni.
El trasfondo: expolio nazi y huella en Argentina
Más allá de la autoría y la identidad de la mujer, el caso sigue poniendo en primer plano el saqueo de arte ejecutado por el Tercer Reich y su conexión con Argentina.
La Corte Suprema deberá decidir si la obra regresa a los herederos de Jacques Goudstikker o si toma otro destino en función de los tratados internacionales y las pruebas aportadas.
Por ahora, el Retrato de una dama continúa bajo custodia judicial, en espera de una resolución que podría sentar jurisprudencia en el país.
