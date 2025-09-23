Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
Los Infernales mantienen al salteño Ricardo De Cecco
El Cuerpo Técnico infernal que seguirá liderado por el salteño Ricardo De Cecco, un grupo de profesionales que buscarán llevar a Los Infernales a lo más alto de La Liga Argentina temporada 2025/26. El comienzo de la competencia sera en el mes de noviembre .Deportes23/09/2025
Los encargados de planificar toda una temporada en Salta Basket, integrantes del Cuerpo Técnico, seguirán siendo los mismos que compitieron en la pasada edición de La Liga Argentina, casi todos oriundos de la provincia. El Cuerpo Técnico infernal volverá a estar liderado por el salteño Ricardo De Cecco, quien tendrá a sus costados a los entrenadores Juan Carlos Pereyra (Santiago del Estero) y Marcelo Outeyral, otro de los “salteños”.
“Para mí es muy importante contar en mi cuerpo técnico con buena gente, que se sientan importante en el rol que tienen dentro del mismo”, sostuvo Ricardo De Cecco, y agregó: “Se trabaja con un muy buen ambiente y se disfruta el día a día”.
Además de los DT, el jefe de entrenadores y sus ayudantes técnicos, el Cuerpo Técnico se conforma de valiosos eslabones que fusionados hacen un equipo. Dentro de esa estructura está el encargado de la parte física, responsabilidad que recae en el profesor Rafael Padilla. Un histórico en el plantel de Salta Basket, integrante infernal desde su fundación.
Con el CT confirmado Los Infernales comenzaron ayer la pretemporada en el reducto de Gimnasia y Tiro, entrenamientos que continuarán durante la semana en ese mismo lugar desde las 9 hasta las 11.30. Llegar de la mejor manera a la competencia de ascenso es el desafío, certamen que está previsto que arranque la primera semana de noviembre.
El salteño que se pone la de la selección
La Selección Juvenil Sub 15 de la AFA disputará el Sudamericano en Paraguay y entre los convocados aparece el salteño Mateo Rivero, jugador de la Octava División de Argentinos Juniors
Gimnasia y Tiro inaugura nuevas canchas de tenis y anuncia la construcción de su colegioDeportes23/09/2025
El club “Albo” vivirá una jornada histórica en su predio de Altos de Medeiro,Autopista Circunvalación Oeste al presentar sus nuevas cuatro modernas canchas de tenis, construidas gracias a un acuerdo con la cadena de hamburguesas Mostaza, y confirmó el inicio de las obras de su nuevo colegio.
El delantero francés conquistó la distinción por primera vez en su carrera. Recordó al astro argentino en la gala y este lo saludó en redes.
Lanús sueña con otra semifinal mientras que Fluminense apuesta a su localía para revertir la serieDeportes23/09/2025
El 'Granate' parte con ventaja tras el 1-0 en la ida, mientras que el 'Flu' buscará revertir la serie en su casa para seguir en carrera por el título que nunca pudo conquistar. El encuentro se jugará a partir de las 21:30 hs en el Marcaná.
El entrenador de 69 años debió realizarse estudios en la clínica Fleni tras mostrar signos de debilidad, aunque su evolución fue favorable y dejó el centro médico en el mismo día.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
La entidad salteña consideró que lo anunciado por Nación respecto a retenciones “es un paso en la dirección correcta”, pero señaló también que, al ser solo transitorio, no hace más que generar incertidumbre.
Semana Contra el Dolor por Cáncer: instan a formar profesionales en cuidados paliativosSalud22/09/2025
En el marco de la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, el Consejo de Cuidados Paliativos advirtió que en Argentina menos del 14% accede al tratamiento. “El cuidado paliativo estaba asociado a la muerte y no es así”, señalaron.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.