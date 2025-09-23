Los Infernales mantienen al salteño Ricardo De Cecco

El Cuerpo Técnico infernal que seguirá liderado por el salteño Ricardo De Cecco, un grupo de profesionales que buscarán llevar a Los Infernales a lo más alto de La Liga Argentina temporada 2025/26. El comienzo de la competencia sera en el mes de noviembre .

23/09/2025

Los encargados de planificar toda una temporada en Salta Basket, integrantes del Cuerpo Técnico, seguirán siendo los mismos que compitieron en la pasada edición de La Liga Argentina, casi todos oriundos de la provincia. El Cuerpo Técnico infernal volverá a estar liderado por el salteño Ricardo De Cecco, quien tendrá a sus costados a los entrenadores Juan Carlos Pereyra  (Santiago del Estero) y Marcelo Outeyral, otro de los “salteños”.

“Para mí es muy importante contar en mi cuerpo técnico con buena gente, que se sientan importante en el rol que tienen dentro del mismo”, sostuvo Ricardo De Cecco, y agregó: “Se trabaja con un muy buen ambiente y se disfruta el día a día”. 

Además de los DT, el jefe de entrenadores y sus ayudantes técnicos, el Cuerpo Técnico se conforma de valiosos eslabones que fusionados hacen un equipo. Dentro de esa estructura está el encargado de la parte física, responsabilidad que recae en el profesor Rafael Padilla. Un histórico en el plantel de Salta Basket, integrante infernal desde su fundación.

Con el CT confirmado Los Infernales comenzaron ayer la pretemporada en el reducto de Gimnasia y Tiro, entrenamientos que continuarán durante la semana en ese mismo lugar desde las 9 hasta las 11.30. Llegar de la mejor manera a la competencia de ascenso es el desafío, certamen que está previsto que arranque la primera semana de noviembre.

