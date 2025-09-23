Doble premio para Dembélé: Balón de Oro y felicitaciones por parte de Messi

El futbolista de Paris Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembélé le puso un broche dorado a su gran temporada 2024/2025 con la obtención del Balón de Oro, galardón que entrega la revista France Football al mejor jugador del mundo y, recibió las felicitaciones de Lionel Messi en redes sociales.

El Mosquito brilló de la mano de Luis Enrique y se hizo de cuatro títulos con PSG: Champions League -primera en la historia del club-, Ligue 1, Supercopa de Francia y Copa de Francia.