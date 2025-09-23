Lanús sueña con otra semifinal mientras que Fluminense apuesta a su localía para revertir la serie

Fluminense y Lanús esta noche a partir de las 21.30 (hora argentina) en el mítico estadio Maracaná, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que definirá al rival del ganador entre Universidad de Chile y Alianza Lima en las semifinales.

Probables formaciones, árbitro y dónde ver el encuentro

Fluminense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Renato Portaluppi.

Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.30 hs

TV: ESPN - DISNEY +

Árbitro: José Valenzuela (Ven)

VAR: Ángel Arteaga (Ven)

Estadio: Maracaná (Rio de Janeiro)