Lanús sueña con otra semifinal mientras que Fluminense apuesta a su localía para revertir la serie
El 'Granate' parte con ventaja tras el 1-0 en la ida, mientras que el 'Flu' buscará revertir la serie en su casa para seguir en carrera por el título que nunca pudo conquistar. El encuentro se jugará a partir de las 21:30 hs en el Marcaná.Deportes23/09/2025
Fluminense y Lanús esta noche a partir de las 21.30 (hora argentina) en el mítico estadio Maracaná, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que definirá al rival del ganador entre Universidad de Chile y Alianza Lima en las semifinales.
Probables formaciones, árbitro y dónde ver el encuentro
Fluminense: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Renato Portaluppi.
Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Hora: 21.30 hs
TV: ESPN - DISNEY +
Árbitro: José Valenzuela (Ven)
VAR: Ángel Arteaga (Ven)
Estadio: Maracaná (Rio de Janeiro)
