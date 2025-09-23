Miguel Ángel Russo podría dirigir la práctica de este martes

El entrenador de 69 años debió realizarse estudios en la clínica Fleni tras mostrar signos de debilidad, aunque su evolución fue favorable y dejó el centro médico en el mismo día.

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a ser noticia en Boca. El director técnico, de 69 años, fue hospitalizado este lunes por la mañana en la clínica Fleni para someterse a estudios programados. 

Sin embargo, los médicos decidieron aplicarle suero al detectar signos de debilidad, lo que generó preocupación en la institución de La Ribera. Pese a la alarma inicial, el DT recibió el alta ese mismo día y pudo regresar a su domicilio.

Russo había estado en la Bombonera el domingo por la noche durante el empate 2-2 de Boca frente a Central Córdoba y, tras el encuentro, fue sometido a los controles que ya tenía previstos. 

Como el plantel tenía jornada libre, sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez no debieron hacerse cargo de las prácticas, algo que sí ocurrió semanas atrás cuando el entrenador atravesó un cuadro más delicado.

