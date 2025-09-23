Miguel Ángel Russo podría dirigir la práctica de este martes

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a ser noticia en Boca. El director técnico, de 69 años, fue hospitalizado este lunes por la mañana en la clínica Fleni para someterse a estudios programados.

Sin embargo, los médicos decidieron aplicarle suero al detectar signos de debilidad, lo que generó preocupación en la institución de La Ribera. Pese a la alarma inicial, el DT recibió el alta ese mismo día y pudo regresar a su domicilio.

Russo había estado en la Bombonera el domingo por la noche durante el empate 2-2 de Boca frente a Central Córdoba y, tras el encuentro, fue sometido a los controles que ya tenía previstos.

Como el plantel tenía jornada libre, sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez no debieron hacerse cargo de las prácticas, algo que sí ocurrió semanas atrás cuando el entrenador atravesó un cuadro más delicado.