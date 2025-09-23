Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El salteño que se pone la de la selección
La Selección Juvenil Sub 15 de la AFA disputará el Sudamericano en Paraguay y entre los convocados aparece el salteño Mateo Rivero, jugador de la Octava División de Argentinos Juniors
El seleccionado argentino Sub 15 se prepara para afrontar una nueva edición del Campeonato Sudamericano de la categoría, que se jugará en Paraguay. El certamen reunirá a los mejores equipos juveniles del continente y será una vidriera clave para los jóvenes talentos.
En la lista de convocados difundida por la Asociación del Fútbol Argentino sobresale el nombre de Mateo Rivero, futbolista salteño que se desempeña en la Octava División de Argentinos Juniors. Con apenas 15 años, el jugador surgido en San Antonio tendrá la oportunidad de vestir la camiseta albiceleste en una competencia internacional oficial.
Del 24 de septiembre al 6 de octubre, la Selección Argentina Sub 15 Masculina y la Femenina disputarán la Liga Evolución en Paraguay. Los escenarios serán CARDE (Ypané), CARFEM (Ypané), CADIF y Mini Cadif (Luque). El formato del torneo será dos zonas de cinco equipos cada una, con partidos de 70 minutos todos contra todos. Luego, en la fase final, los equipos emparejados por su posición jugarán para definir las ubicaciones finales. Las sustituciones son ilimitadas, con tres ventanas incluyendo el entretiempo y con la condición de que cada jugador sume al menos 30 minutos en la competencia.
El equipo dirigido por Adrián Gallará debutará en el certamen ante Bolivia.
FIXTURE:
Miércoles 24 de septiembre, 08.00
Bolivia - Argentina
Viernes 26 de septiembre, 11.00
Argentina - Chile
Domingo 28 de septiembre, 11.00
Argentina - Paraguay
Sábado 4 octubre, 11.00
Uruguay - Argentina
El club "Albo" vivirá una jornada histórica en su predio de Altos de Medeiro,Autopista Circunvalación Oeste al presentar sus nuevas cuatro modernas canchas de tenis, construidas gracias a un acuerdo con la cadena de hamburguesas Mostaza, y confirmó el inicio de las obras de su nuevo colegio.
El 'Granate' parte con ventaja tras el 1-0 en la ida, mientras que el 'Flu' buscará revertir la serie en su casa para seguir en carrera por el título que nunca pudo conquistar. El encuentro se jugará a partir de las 21:30 hs en el Marcaná.
La 'Academia' parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers, mientras que el 'Fortín' buscará una remontada histórica sin Lisandro Magallán. Ambos llegan con confianza tras ganar en el torneo local, el encuentro va desde las 19 hs en el Cilindro.
