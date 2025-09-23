El salteño que se pone la de la selección

El seleccionado argentino Sub 15 se prepara para afrontar una nueva edición del Campeonato Sudamericano de la categoría, que se jugará en Paraguay. El certamen reunirá a los mejores equipos juveniles del continente y será una vidriera clave para los jóvenes talentos.

En la lista de convocados difundida por la Asociación del Fútbol Argentino sobresale el nombre de Mateo Rivero, futbolista salteño que se desempeña en la Octava División de Argentinos Juniors. Con apenas 15 años, el jugador surgido en San Antonio tendrá la oportunidad de vestir la camiseta albiceleste en una competencia internacional oficial.

Del 24 de septiembre al 6 de octubre, la Selección Argentina Sub 15 Masculina y la Femenina disputarán la Liga Evolución en Paraguay. Los escenarios serán CARDE (Ypané), CARFEM (Ypané), CADIF y Mini Cadif (Luque). El formato del torneo será dos zonas de cinco equipos cada una, con partidos de 70 minutos todos contra todos. Luego, en la fase final, los equipos emparejados por su posición jugarán para definir las ubicaciones finales. Las sustituciones son ilimitadas, con tres ventanas incluyendo el entretiempo y con la condición de que cada jugador sume al menos 30 minutos en la competencia.

El equipo dirigido por Adrián Gallará debutará en el certamen ante Bolivia.

FIXTURE:

Miércoles 24 de septiembre, 08.00

Bolivia - Argentina

Viernes 26 de septiembre, 11.00

Argentina - Chile

Domingo 28 de septiembre, 11.00

Argentina - Paraguay

Sábado 4 octubre, 11.00

Uruguay - Argentina