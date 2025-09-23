Racing y Vélez definen en Avellaneda el pase a semifinales de la Copa Libertadores

La 'Academia' parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers, mientras que el 'Fortín' buscará una remontada histórica sin Lisandro Magallán. Ambos llegan con confianza tras ganar en el torneo local, el encuentro va desde las 19 hs en el Cilindro.

Deportes23/09/2025

720

Racing y Vélez se medirán desde las 19.00 en el Estadio Presidente Perón, en un duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores que promete emociones fuertes. 

La Academia', que ganó en la ida por 1-0 gracias al gol de Maravilla Martínez, buscará aprovechar la ventaja en un Cilindro que no contará con hinchas visitantes, mientras que el Fortín intentará revertir la serie pese a la baja de Lisandro Magallán, expulsado en el choque en Liniers.

El equipo de Gustavo Costas llega en alza: tras un arranque irregular en el Clausura, hilvanó tres triunfos consecutivos frente a San Lorenzo, el propio Vélez y Huracán, este último con mayoría de suplentes pensando en el compromiso copero. El vigente campeón de la Copa Sudamericana parece haber recuperado su identidad y buscará confirmarlo ahora en el plano internacional.

Probables formaciones, árbitro y por donde se puede ver el partido
Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Galván o Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora: 19.00
TV: Fox Sports
Árbitro: Esteban Ostojich
VAR: Andrés Cunha
Estadio: Presidente Perón
 

 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail