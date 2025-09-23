Ian Subiabre viajará al Mundial Sub 20 pese al conflicto por la renovación con River

En medio de la puja entre el entorno de Ian Subiabre y River por la extensión de su contrato, el futuro del delantero parecía quedar atado a la disputa. La dirigencia del club de Núñez había sido clara: si el jugador no firmaba la renovación antes del viaje, no sería cedido a la Selección Argentina para disputar el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Con el aval de la AFA, River incluso contaba con respaldo formal para sostener su postura e impedir la cesión.

El contrato actual de Subiabre vence en diciembre de 2026, pero la intención de River es blindar a una de sus grandes promesas hasta 2028. En la negociación ya se habían alcanzado acuerdos sobre la mejora salarial, aunque el conflicto se centró en la cláusula de rescisión: hoy fijada en U$S 30 millones, la dirigencia pretende elevarla a U$S 100 millones, cifra que el representante del jugador, Claudio Paul Caniggia, considera excesiva.