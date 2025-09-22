“Mucha gente murió esperando este momento”: la reflexión de Sáenz

El gobernador entregó 250 escrituras en Salta y criticó la falta de apoyo nacional a las políticas habitacionales.

22/09/2025

Este lunes, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó la entrega de 250 escrituras a vecinos y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje crítico a la Nación por el freno a los planes habitacionales.

“Es un día especial y sobre todo en momentos difíciles que estamos viviendo, en lo económico, en lo político y en lo social. Todo lo negativo nos preocupa y nos duele, sobre todo lo que pasa con los más vulnerables, con los jubilados, con las personas con discapacidad”, expresó el mandatario en su discurso.

El gobernador llamó a dejar de lado “mezquindades y soberbia en la política” y destacó que, pese a las dificultades, su gestión continuará entregando escrituras a familias salteñas. Recordó, además, una anécdota con una vecina que recibió la documentación con la foto de su esposo fallecido: “Él murió esperando este momento y hoy quiero disfrutarlo junto a él”, relató.

En un tono más crítico, Sáenz señaló que el Gobierno nacional “nos quitó la posibilidad de seguir haciendo viviendas” y cuestionó que no se considere un tema prioritario: “Claro, no viven en el norte argentino, en ese norte postergado por tantos años por las políticas centralistas”.

Finalmente, ratificó su compromiso con los salteños: “Voy a seguir peleando, discutiendo y acompañando cuando haya que acompañar, pero no cuenten conmigo cuando sean cuestiones que vayan en contra de las necesidades de los salteños”.

