Maduro envió una carta a Trump y lo invitó a dialogar para “preservar la paz”

Nicolás Maduro invitó a dialogar a Donald Trump. Lo hizo a través de una carta difundida este domingo por el gobierno venezolano.

En la misiva, el gobernante chavista llamó al magnate republicano a “preservar la paz con diálogo” y rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico.

La misiva, con fecha del 6 de septiembre, fue enviada días después de que Estados Unidos desplegara ocho buques en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico y atacara una primera embarcación que presuntamente había salido de Venezuela con drogas, dejando 11 fallecidos.

Desde entonces, la Casa Blanca se atribuyó el hundimiento de cuatro lanchas con drogas.

Nicolás Maduro rechazó las acusaciones sobre narcotráfico

Maduro asegura que son “absolutamente falsos” los señalamientos sobre “vínculos con mafias y bandas narcotraficantes”.

“Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”, añadió.

Nicolás Maduro propuso conversaciones directas

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Maduro envió una carta a Trump, en la que se muestra dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

“En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables fake news, así llamados, que circulan en los medios de comunicación”, se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

El chavismo realizó en las últimas semanas ejercicios militares y jornadas de entrenamiento masivo de milicias ante un eventual enfrentamiento armado.

Con información de AFP y EFE