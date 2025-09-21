Es un fenómeno que se intensificó en la última década en las periferias de las principales ciudades. El gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 años.
Maduro envió una carta a Trump y lo invitó a dialogar para “preservar la paz”
Lo confirmó el gobierno chavista. Quiere hablar con el enviado especial estadounidense, Richard Grenell.El Mundo21/09/2025
Nicolás Maduro invitó a dialogar a Donald Trump. Lo hizo a través de una carta difundida este domingo por el gobierno venezolano.
En la misiva, el gobernante chavista llamó al magnate republicano a “preservar la paz con diálogo” y rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico.
La misiva, con fecha del 6 de septiembre, fue enviada días después de que Estados Unidos desplegara ocho buques en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico y atacara una primera embarcación que presuntamente había salido de Venezuela con drogas, dejando 11 fallecidos.
Desde entonces, la Casa Blanca se atribuyó el hundimiento de cuatro lanchas con drogas.
Nicolás Maduro rechazó las acusaciones sobre narcotráfico
Maduro asegura que son “absolutamente falsos” los señalamientos sobre “vínculos con mafias y bandas narcotraficantes”.
“Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”, añadió.
Nicolás Maduro propuso conversaciones directas
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Maduro envió una carta a Trump, en la que se muestra dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.
“En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables fake news, así llamados, que circulan en los medios de comunicación”, se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.
El chavismo realizó en las últimas semanas ejercicios militares y jornadas de entrenamiento masivo de milicias ante un eventual enfrentamiento armado.
Con información de AFP y EFE
Colombia: hallaron muertos a los siete mineros atrapados por el derrumbe de una mina de oroEl Mundo21/09/2025
La presidenta de la Defensa Civil, Graciela Tovar, confirmó este domingo el deceso de los obreros, que trabajaban en una excavación ilegal ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.
Recuperan cuadros robados por los nazis: hallan dos obras de Ambrosius Bosschaert en EE.UU.El Mundo21/09/2025
Las obras, saqueadas a la familia Schloss en la Francia ocupada, fueron detectadas en una subasta en EEUU y podrían ser restituidas a sus herederos.
China: hallazgo de una piedra de 2.200 años aporta luz sobre la civilización antiguaEl Mundo21/09/2025
La piedra se encuentra en la orilla norte del lago Gyaring, en el distrito de Maduo, provincia de Qinghai, en el noroeste de China, a una altitud de 4.306 metros.
El papa León XIV advirtió a Medio Oriente que "no hay futuro basado en la violencia"El Mundo21/09/2025
El Sumo Pontífice se refirió a las imágenes de los palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza tras la orden de evacuación del ejército israelí.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
Día de la Primavera en la Ciudad de Salta: pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Este 21 de septiembre, Día de la Primavera, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 31 grados en la Capital salteña.
Con sorpresas: La lista de convocados de Boca para el partido ante Central CórdobaDeportes21/09/2025
Miguel Ángel Russo concentra 24 futbolistas para el encuentro ante el Ferroviario. El partido se jugará el domingo a las 21.30 horas.
Financial Times, lapidario con el plan de Milei: "La crisis en Argentina se agudiza"Argentina21/09/2025
El BCRA vendió más de u$s1.000 millones en tres días para defender el peso, mientras la crisis política agita los mercados. Cristina Kirchner, advirtió sobre la posibilidad de un default.