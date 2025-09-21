Es un fenómeno que se intensificó en la última década en las periferias de las principales ciudades. El gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 años.
Estados Unidos despide a Charlie Kirk, el activista de derecha asesinado
La ceremonia se lleva a cabo hoy en el Sate Farm Stadium de Arizona, a partir de las 15. Donald Trump anticipó que “dirá unas palabras”.El Mundo21/09/2025
Este domingo se realizará el funeral de Charlie Kirk, el activista de derecha que fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre durante una charla en una universidad de Estados Unidos.
La ceremonia para despedir al influencer conservador es organizada por Turning Point USA, la organización que él mismo fundó, y se realizará en el State Farm Stadium.
El comienzo del funeral está dispuesto para las 11 de la mañana (15 de Argentina) y contará con la presencia de distintos líderes estadounidenses y comentaristas republicanos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que “dirá unas palabras” durante la ceremonia y destacó que Kirk era una “gran persona”. También dijo que creía que podría haber llegado a ser presidente algún día.
“Vamos a ir a un servicio el domingo. Saldré con algunas de las personas en esta sala, solo para celebrar a Charlie y todo lo que ha hecho”, señaló Trump.
Además de Trump, la lista de oradores incluye al vicepresidente J.D. Vance y a la viuda de Kirk, Erika Kirk, quien dará un discurso.
Erika Kirk asumió recientemente el cargo de directora ejecutiva de Turning Point USA y dijo que está comprometida en continuar el trabajo de su esposo, incluidos sus recorridos por los campus universitarios y su podcast.
Entre otros participantes previstos se encuentran la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, así como Donald Trump Jr. y Tucker Carlson, expresentador de Fox News y comentarista conservador.
La ceremonia contará con musicalización a cargo de los artistas cristianos Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe y Cody Carnes.
Aunque no se difundió un número exacto de asistentes, el State Farm Stadium puede albergar a más de 63.000 personas, con capacidad adicional para 10.000 más.
Trump se refirió a la cantidad de gente que asistirá al funeral: “Vamos a tener un estadio, y apuesto que ese estadio estará bastante lleno, tal vez completamente lleno. Va a ser grande”.
La seguridad estará a cargo principalmente del Servicio Secreto, en coordinación con agencias estatales y locales.
William Mack, agente especial a cargo de la oficina de Phoenix, dijo: “Nuestros equipos ya están en Phoenix y Glendale, trabajando codo a codo con socios estatales, locales y federales. Juntos, estamos plenamente comprometidos a garantizar que estos solemnes eventos reciban la protección y el apoyo integrales que requieren”.
El servicio recibió la calificación de evento especial de nivel 1 (SEAR-1), la designación más alta de este tipo, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, lo que permite coordinar recursos federales para garantizar la seguridad.
La evaluación conjunta de amenazas indicó que no hay información sobre amenazas verídicas y creíbles para el evento, aunque extremistas podrían considerarlo un objetivo debido a la presencia de altos funcionarios, activistas políticos y la atención mediática internacional.
El Departamento de Policía de Glendale informó que, aunque el estadio tiene experiencia en eventos grandes, la ceremonia requerirá coordinación con el Servicio Secreto y otras agencias. Moroni Mendez, portavoz de la policía local, advirtió que el tráfico en Glendale y sus alrededores se verá afectado y que algunas intersecciones estarán cerradas.
“Tendremos todas nuestras unidades disponibles. Será un día ocupado para todos, no solo para Glendale sino también para el DPS de Arizona y todas las agencias que están asistiendo”, señaló.
Con información de TN
Colombia: hallaron muertos a los siete mineros atrapados por el derrumbe de una mina de oroEl Mundo21/09/2025
La presidenta de la Defensa Civil, Graciela Tovar, confirmó este domingo el deceso de los obreros, que trabajaban en una excavación ilegal ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.
Recuperan cuadros robados por los nazis: hallan dos obras de Ambrosius Bosschaert en EE.UU.El Mundo21/09/2025
Las obras, saqueadas a la familia Schloss en la Francia ocupada, fueron detectadas en una subasta en EEUU y podrían ser restituidas a sus herederos.
China: hallazgo de una piedra de 2.200 años aporta luz sobre la civilización antiguaEl Mundo21/09/2025
La piedra se encuentra en la orilla norte del lago Gyaring, en el distrito de Maduo, provincia de Qinghai, en el noroeste de China, a una altitud de 4.306 metros.
El papa León XIV advirtió a Medio Oriente que "no hay futuro basado en la violencia"El Mundo21/09/2025
El Sumo Pontífice se refirió a las imágenes de los palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza tras la orden de evacuación del ejército israelí.
Se trata de un simbólico movimiento que los primeros ministros Mark Carney y Anthony Albanese ya habían anticipado.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
El Presidente defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.