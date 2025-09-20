La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de género

Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.Argentina20/09/2025
Una estación de servicio de Crespo, Entre Ríos, desató una ola de indignación y repudio en redes sociales tras difundir una publicidad espeluznante que hacía apología del femicidio y la violencia de género. El video, que fue rápidamente retirado, mostraba a dos hombres que simulaban secuestrar a una mujer, meterla en una bolsa de basura y deshacerse de ella.
El diálogo de la publicidad incluía frases repudiables como: “No, yo no te la puedo creer. Mirá para allá otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día que la metamos en una bolsa y la mandemos por ahí?”.
La difusión de la publicidad provocó una inmediata y contundente reacción, con miles de usuarios denunciando el contenido. La periodista Ingrid Beck, entre otras figuras, repudió el hecho: "Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa." Ante la magnitud del escándalo, Shell Crespo - Erich Wagner y Cía. S.R.L. emitió un comunicado oficial pidiendo "sinceras disculpas" y reconociendo que el material era "totalmente inapropiado".
El pedido de disculpas de la empresa
En su comunicado, la firma asumió su responsabilidad y lamentó "profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad". Reconocieron que el video "puede interpretarse como una apología de la violencia de género" y aseguraron que "de ninguna manera esa fue nuestra intención".
La estación de servicio se comprometió a "revisar con mayor responsabilidad" sus procesos de comunicación para que "hechos como este no vuelvan a repetirse" y reiteró su "compromiso en repudiar cualquier tipo de violencia, trabajando siempre con respeto hacia nuestra comunidad".
Comunicado de Raízen
En Raízen, licenciataria de la marca Shell en el país, condenamos toda forma de violencia y discriminación. Lamentamos y repudiamos el video publicado por la empresa propietaria de la Estación de Servicios Shell de Crespo, Entre Ríos, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad que promovemos en nuestra compañía.
Tomaremos las medidas necesarias que el caso requiere. Seguiremos trabajando para promover una comunidad inclusiva y respetuosa para todas las personas.
