Con sorpresas: La lista de convocados de Boca para el partido ante Central Córdoba

Miguel Ángel Russo confirmó la lista de convocados de Boca para ir en busca de una nueva victoria en La Bombonera, esta vez ante Central Córdoba. El Xeneize acumula 5 partidos consecutivos sin perder (3 victorias y 2 empates) e intentará sumar de a tres pese a algunas bajas sensibles.

La baja más significa para el encuentro del domingo a última hora es la de Edinson Cavani, quien sufre una distensión en el psoas derecho y no será de la partida. Entre los averiados también está Exequiel Zeballos, que se quedó afuera de la nómina por una molestia en el tobillo.

Los dos recién mencionados se suman a una lista más amplia de ausencias. La misma la integran el lesionado Ander Herrera, los relegados Lucas Blondel e Ignacio Miramón, y el convocado al Mundial Sub 20 Milton Delgado. Ninguno de ellos aparece en la lista, pese a que sí han viajado en los últimos compromisos en condición de visitante.

Las grandes novedades son las reapariciones de Kevin Zenón y Agustín Martegani, que irán al banco de suplentes. En el caso del ex-Unión, será su primera oportunidad como alternativa luego de ser relegado por el DT tres fechas seguidas.

Los convocados de Boca para recibir a Central Córdoba

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García

Defensores: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Malcom Braida, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Kevin Zenón y Agustín Martegani.

Delanteros: Miguel Merentiel, Milton Giménez, Alan Velasco, Lucas Janson y Brian Aguirre.

La probable formación de Boca

Boca Juniors abrirá las puertas de La Bombonera este domingo a las 21.30 en el marco de la fecha 9 de la zona A del

Torneo Clausura 2025. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y se podrá ver por ESPN Premium.

De no haber sorpresas de último momento, Miguel Ángel Russo formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez o Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Con información de Bolavip