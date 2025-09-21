El piloto neerlandés lideró de principio a fin en el circuito de Bakú. George Russell terminó segundo y Sainz, tercero.
Con sorpresas: La lista de convocados de Boca para el partido ante Central Córdoba
Miguel Ángel Russo concentra 24 futbolistas para el encuentro ante el Ferroviario. El partido se jugará el domingo a las 21.30 horas.Deportes21/09/2025
Miguel Ángel Russo confirmó la lista de convocados de Boca para ir en busca de una nueva victoria en La Bombonera, esta vez ante Central Córdoba. El Xeneize acumula 5 partidos consecutivos sin perder (3 victorias y 2 empates) e intentará sumar de a tres pese a algunas bajas sensibles.
La baja más significa para el encuentro del domingo a última hora es la de Edinson Cavani, quien sufre una distensión en el psoas derecho y no será de la partida. Entre los averiados también está Exequiel Zeballos, que se quedó afuera de la nómina por una molestia en el tobillo.
Los dos recién mencionados se suman a una lista más amplia de ausencias. La misma la integran el lesionado Ander Herrera, los relegados Lucas Blondel e Ignacio Miramón, y el convocado al Mundial Sub 20 Milton Delgado. Ninguno de ellos aparece en la lista, pese a que sí han viajado en los últimos compromisos en condición de visitante.
Las grandes novedades son las reapariciones de Kevin Zenón y Agustín Martegani, que irán al banco de suplentes. En el caso del ex-Unión, será su primera oportunidad como alternativa luego de ser relegado por el DT tres fechas seguidas.
Los convocados de Boca para recibir a Central Córdoba
Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García
Defensores: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Frank Fabra.
Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Malcom Braida, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Kevin Zenón y Agustín Martegani.
Delanteros: Miguel Merentiel, Milton Giménez, Alan Velasco, Lucas Janson y Brian Aguirre.
La probable formación de Boca
Boca Juniors abrirá las puertas de La Bombonera este domingo a las 21.30 en el marco de la fecha 9 de la zona A del
Torneo Clausura 2025. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y se podrá ver por ESPN Premium.
De no haber sorpresas de último momento, Miguel Ángel Russo formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez o Alan Velasco y Miguel Merentiel.
Con información de Bolavip
El piloto argentino fue chocado por su ex compañero Alex Albon y terminó último. Al término de la carrera, apuntó contra su escudería.
El Millonario cayó ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en la previa de la revancha de los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras.
Cuando tenía cierto ritmo, al argentino lo chocó Albon y eso lo relegó. Verstappen se llevó victoria, pole y vuelta rápida. Pobre fin de semana de McLaren.
Argentina quedó eliminada del Mundial de Voley: cayó ante Italia en octavos de finalDeportes21/09/2025
La Selección de Marcelo Méndez perdió 3-0 frente a los campeones del mundo en Filipinas y se despidió del torneo. Llegaba invicta a la fase eliminatoria tras un sólido paso por el grupo, que incluyó un triunfo memorable ante Francia.
La plata en el Mundial de Atletismo de Japón 2025 fue para el puertorriqueño Ayden Owens-Delerme y el bronce para el estadounidense Kyle Garland.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
El Presidente defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.