Colombia: hallaron muertos a los siete mineros atrapados por el derrumbe de una mina de oro
La presidenta de la Defensa Civil, Graciela Tovar, confirmó este domingo el deceso de los obreros, que trabajaban en una excavación ilegal ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.El Mundo21/09/2025
Tras nueve días de búsqueda, hallaron muertos a los siete mineros que se encontraban atrapados por el derrumbe de una mina de oro ilegal ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, Colombia. La noticia fue confirmada este domingo por la presidenta de la Defensa Civil, Graciela Tovar. Las primeras hipótesis marcan que el deceso se produjo por la falta de oxígeno dentro del socavón.
"Las siete personas estaban fallecidas. Fueron trasladadas a medicina legal", señaló Tovar a agencia AFP. Del operativo formaron parte máquinas de extracción, cuerpos de bomberos y decenas de voluntarios.
Los cuerpos fueron encontrados en la noche del sábado en uno de los dos túneles de la mina. Son "bastante largos, pero con la baja del nivel del agua, se pudo ver un cuerpo y después seguir por el túnel para encontrar los otros", explicó Tovar.
En la región de Cauca los mineros extraen ilegalmente oro muchas veces bajo órdenes de guerrilleros que se financian del tráfico de este metal y de cocaína. Por eso no cuentan con los controles necesarios y medidas preventivas de seguridad.
Datos de la Agencia Nacional de Minería de Colombia marca que este tipo de accidentes con mineros son cada vez más recurrentes: el año pasado, 124 personas fallecieron por situaciones similares y hasta julio de 2025 dicha cifra era de 65.
