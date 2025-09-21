Es un fenómeno que se intensificó en la última década en las periferias de las principales ciudades. El gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 años.
China: hallazgo de una piedra de 2.200 años aporta luz sobre la civilización antigua
La piedra se encuentra en la orilla norte del lago Gyaring, en el distrito de Maduo, provincia de Qinghai, en el noroeste de China, a una altitud de 4.306 metros.El Mundo21/09/2025
Una inscripción en piedra descubierta en la meseta Qinghai-Xizang, región conocida como el“techo del mundo”, fue identificada como la única piedra grabada conocida de la dinastía Qin (221-207 a.C.) en China que aún se conserva en su sitio original y alcanza la mayor altitud dentro de ese período histórico, informaron las autoridades de ese país.
La piedra se encuentra en la orilla norte del lago Gyaring, en el distrito de Maduo, provincia de Qinghai, en el noroeste de China, a una altitud de 4.306 metros. La superficie inscrita mide aproximadamente 0,16 metros cuadrados y contiene 37 caracteres, según la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China (NCHA, siglas en inglés).
En 2020, Hou Guangliang, profesor de la Universidad Normal de Qinghai, dirigió una expedición y descubrió la inscripción. Afirmó que la misma muestra cómo individuos ya se aventuraban en la meseta Qinghai-Xizang desde la dinastía Qin.
“Es una vívida evidencia histórica de la diversa pero unificada civilización china”, indicó Hou.
Tong Tao, investigador del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS, siglas en inglés), estudió la piedra y publicó un artículo en junio que atrajo mucha atención.
Tong destacó que la piedra documentaba que el emperador Qinshihuang de la dinastía Qin, quien unificó China por primeravez, envió alquimistas en busca del “elixir de la vida”, quienes hicieron una parada en el lago Gyaring, en la zona de nacimientodel río Amarillo. Sin embargo, su interpretación generó un debate sobre la datación de la inscripción, y algunos sospecharon que la talla en piedra era una falsificación moderna.
Posteriormente, la NCHA envió a un equipo de expertos para realizar investigaciones de campo y recopilar datos sobre la piedra y su entorno, además de organizar seminarios especializados.
Tras un estudio minucioso, se autenticó la inscripción como perteneciente a la dinastía Qin, según afirmó Deng Chao, funcionario de la NCHA, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.
Deng señaló que, mediante la tecnología del aumento de información de alta precisión y los análisis minerales y elementales, los investigadores descartaron la posibilidad de que las inscripciones fueran talladas con herramientas de aleación modernas. Tanto las ranuras dentro de las inscripciones como la superficie de la piedra presentan minerales secundarios, lo que indica una erosión natural a largo plazo y descarta la posibilidad de un tallado reciente, señaló.
Mediante análisis de laboratorio, se determinó que la piedra tallada está compuesta de arenisca de cuarzo, conocida por su alta resistencia a la abrasión y a la erosión.
“Se aplicaron métodos científicos sistemáticos para datar y autenticar esta única inscripción en piedra antigua, lo que marcó un nuevo modelo para la autenticación de inscripciones en piedra en China”, declaró Zhao Chao, investigador del Instituto de Arqueología de la CASS y participante en la investigación.
El funcionario Deng puntualizó que la inscripción se mantuvo prácticamente intacta, con la mayoría de sus caracteres aún claramente legibles, y añadió que, al incluir una fecha completa que no se encuentra en los registros existentes, ayuda a llenar vacíos en la narrativa histórica y posee un importante valor histórico, artístico y científico.
Con información de Noticias Argentinas
Colombia: hallaron muertos a los siete mineros atrapados por el derrumbe de una mina de oroEl Mundo21/09/2025
La presidenta de la Defensa Civil, Graciela Tovar, confirmó este domingo el deceso de los obreros, que trabajaban en una excavación ilegal ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.
Recuperan cuadros robados por los nazis: hallan dos obras de Ambrosius Bosschaert en EE.UU.El Mundo21/09/2025
Las obras, saqueadas a la familia Schloss en la Francia ocupada, fueron detectadas en una subasta en EEUU y podrían ser restituidas a sus herederos.
El papa León XIV advirtió a Medio Oriente que "no hay futuro basado en la violencia"El Mundo21/09/2025
El Sumo Pontífice se refirió a las imágenes de los palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza tras la orden de evacuación del ejército israelí.
Se trata de un simbólico movimiento que los primeros ministros Mark Carney y Anthony Albanese ya habían anticipado.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
El Presidente defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.