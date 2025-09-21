Día de la Primavera en la Ciudad de Salta: pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre

Este 21 de septiembre, Día de la Primavera, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 31 grados en la Capital salteña.

Salta21/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

La primavera llega a la Ciudad de Salta con clima variable. Este domingo 21 de septiembre se esperan tormentas aisladas por la mañana y una temperatura entre 13 y 31 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sudeste alcanzarán hasta 22 km/h. A la noche, la temperatura rondará los 18 grados con vientos del oeste.

