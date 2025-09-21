El piloto argentino fue chocado por su ex compañero Alex Albon y terminó último. Al término de la carrera, apuntó contra su escudería.
Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley: cayó ante Italia en octavos de final
La Selección de Marcelo Méndez perdió 3-0 frente a los campeones del mundo en Filipinas y se despidió del torneo. Llegaba invicta a la fase eliminatoria tras un sólido paso por el grupo, que incluyó un triunfo memorable ante Francia.Deportes21/09/2025
La Selección Argentina cerró su participación en el Mundial de Vóley 2025 con una derrota en los octavos de final frente a Italia, actual campeona del mundo.
El conjunto europeo se impuso en sets corridos por 25-23, 25-20 y 25-22, y avanzó entre los ocho mejores del certamen que se disputa en Filipinas.
Fin del sueño mundialista para Argentina
El equipo dirigido por Marcelo Méndez llegaba invicto a la etapa decisiva, después de superar la fase de grupos con autoridad y con un rendimiento que había generado ilusiones. Una de las victorias más resonantes fue la conseguida ante Francia, bicampeona olímpica en Tokio 2020 y París 2024, que le dio a la Albiceleste un envión anímico de cara a los cruces directos.
Sin embargo, Italia mostró todo su peso específico en la cancha y neutralizó los intentos argentinos de estirar la serie. Con un juego sólido en ataque y defensa, los europeos marcaron diferencias en los momentos clave de cada set y evitaron que la Selección pudiera imponer su ritmo.
Más allá de la eliminación, la participación del combinado nacional dejó señales positivas de cara al futuro, consolidando a una generación que sigue creciendo en la elite del vóley internacional.
Así fue la derrota de Argentina ante Italia
Los resultados de Argentina en el Mundial 2025
Primera fase
Argentina 3 - 2 Finlandia (19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11)
Argentina 3 - 1 República de Corea (25-22, 23-25, 25-21, 25-18)
Francia 2 - 3 Argentina (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15)
Octavos de final
Argentina 0 - 3 Italia (23-25, 20-25, 22-25)
El Millonario cayó ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en la previa de la revancha de los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras.
Cuando tenía cierto ritmo, al argentino lo chocó Albon y eso lo relegó. Verstappen se llevó victoria, pole y vuelta rápida. Pobre fin de semana de McLaren.
La plata en el Mundial de Atletismo de Japón 2025 fue para el puertorriqueño Ayden Owens-Delerme y el bronce para el estadounidense Kyle Garland.
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Minería sustentable: Salta pone en marcha la primera mina híbrida del país en la PunaSalta20/09/2025
Con el funcionamiento de 10.908 paneles, Mina Lindero incorpora un sistema de energía solar y baterías de litio que reducen en un 40% el uso de combustibles fósiles.
Nuevo esquema de Coparticipación, la propuesta de Salta para un desarrollo federalArgentina20/09/2025
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, destacó la necesidad de integrar a las provincias con infraestructura, conectividad y un nuevo esquema de coparticipación federal.
Vuelo directo a Shanghái: Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo para compras onlineArgentina20/09/2025
Unirá Shanghái con Buenos Aires. Si bien será un vuelo de pasajeros, el corazón del negocio es transportar las compras que hacen los argentinos a través de plataformas chinas.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.