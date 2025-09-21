Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley: cayó ante Italia en octavos de final

La Selección Argentina cerró su participación en el Mundial de Vóley 2025 con una derrota en los octavos de final frente a Italia, actual campeona del mundo.

El conjunto europeo se impuso en sets corridos por 25-23, 25-20 y 25-22, y avanzó entre los ocho mejores del certamen que se disputa en Filipinas.

Fin del sueño mundialista para Argentina

El equipo dirigido por Marcelo Méndez llegaba invicto a la etapa decisiva, después de superar la fase de grupos con autoridad y con un rendimiento que había generado ilusiones. Una de las victorias más resonantes fue la conseguida ante Francia, bicampeona olímpica en Tokio 2020 y París 2024, que le dio a la Albiceleste un envión anímico de cara a los cruces directos.

Sin embargo, Italia mostró todo su peso específico en la cancha y neutralizó los intentos argentinos de estirar la serie. Con un juego sólido en ataque y defensa, los europeos marcaron diferencias en los momentos clave de cada set y evitaron que la Selección pudiera imponer su ritmo.

Más allá de la eliminación, la participación del combinado nacional dejó señales positivas de cara al futuro, consolidando a una generación que sigue creciendo en la elite del vóley internacional.

Los resultados de Argentina en el Mundial 2025

Primera fase

Argentina 3 - 2 Finlandia (19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11)

Argentina 3 - 1 República de Corea (25-22, 23-25, 25-21, 25-18)

Francia 2 - 3 Argentina (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15)

Octavos de final

Argentina 0 - 3 Italia (23-25, 20-25, 22-25)

Con informaciónde 442