Viral: La reacción de Briatore tras los choques de Alpine en la clasificación

River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formacionesDeportes20/09/2025
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
Captado en cámara, al italiano se lo vio más que frustrado luego de los choques de sus pilotos durante la clasificación. Su gesto se volvió viral en redes.Deportes20/09/2025
Sin lugar a dudas, este sábado de clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán fue uno de los más atípicos de los últimos tiempos en la Fórmula 1: la Qualy estuvo marcada por banderas rojas y múltiples choques.
Entre estos accidentes, los protagonistas fueron los dos pilotos de Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes chocaron y quedaron eliminados en la Q1.
De inmediato, la transmisión oficial de la máxima categoría del automovilismo captó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales: la desopilante reacción de Flavio Briatore.
La cámara enfocó en primer plano al asesor ejecutivo italiano, quien no ocultó su preocupación por lo sucedido: mostró un gesto adusto y se lo vio hacer un movimiento con las manos que aludía al “ya está”.
Totalmente anonadado por la situación, se lo vio muy preocupado en el box, donde seguía con atención cada vuelta de sus pilotos.
Después de esta reacción, a Briatore no se lo volvió a ver en cámara, pero sí estuvo presente en las redes sociales, donde miles de usuarios se rieron de su gesto.
Luego de quedar relegado a la 16ª posición por un choque en la clasificación, el argentino charló con los medios y analizó los motivos detrás del incidente.
Tanto el argentino como el francés chocaron sobre el final de la primera instancia de clasificación y quedaron relegados a los últimos puestos de cara a la largada del domingo.
A raíz del audio publicado por la Confederación, el 'Mengao' pedirá que el extremo ecuatoriano reciba una amnistía y pueda jugar el partido de vuelta en el UNO. Tomará como antecedente lo ocurrido en La Bombonera.
El delantero sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y estará al menos tres semanas fuera de las canchas. Se perderá la revancha ante Palmeiras, el duelo por Copa Argentina con Racing y varios compromisos del Clausura.
El entrenador ajusta el equipo para enfrentar a Central Córdoba en La Bombonera y analiza sacar al chileno del once inicial. Williams Alarcón corre con ventaja para quedarse con su lugar. Al mismo tiempo, el delantero uruguayo sufrió una lesión muscular y está descartado.
Tras arrasar en 2023, el Presidente vuelve a un territorio clave para apuntalar a Gonzalo Roca y la lista libertaria, marcada por candidatos sin trayectoria propia, la interna con el PRO y una caída en las encuestas.
Un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología: por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
En Güemes, el Gobernador fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia. “Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido”, dijo.
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.