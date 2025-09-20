Viral: La reacción de Briatore tras los choques de Alpine en la clasificación

Sin lugar a dudas, este sábado de clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán fue uno de los más atípicos de los últimos tiempos en la Fórmula 1: la Qualy estuvo marcada por banderas rojas y múltiples choques.

Entre estos accidentes, los protagonistas fueron los dos pilotos de Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes chocaron y quedaron eliminados en la Q1.

De inmediato, la transmisión oficial de la máxima categoría del automovilismo captó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales: la desopilante reacción de Flavio Briatore.

La cámara enfocó en primer plano al asesor ejecutivo italiano, quien no ocultó su preocupación por lo sucedido: mostró un gesto adusto y se lo vio hacer un movimiento con las manos que aludía al “ya está”.

Totalmente anonadado por la situación, se lo vio muy preocupado en el box, donde seguía con atención cada vuelta de sus pilotos.

Después de esta reacción, a Briatore no se lo volvió a ver en cámara, pero sí estuvo presente en las redes sociales, donde miles de usuarios se rieron de su gesto.

