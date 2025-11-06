Salta Basket sigue ganando

Triunfo argentinoDeportes06/11/2025
El conjunto de Diego Placente venció al equipo africano con un gol de Facundo Jainikoski, futbolista de Argentinos Juniors.
Con otra gran actuación el equipo salteño volvió a festejar en la noche de La Liga Argentina, esta vez fue en la ciudad de Gálvez frente a Santa Paula, por 96-91. Cinco de los ocho jugadores de Salta terminaron con doble dígito, el goleador fue Tomás Botta, con 20.Deportes06/11/2025
Triunfazo infernal para quedarse con los dos juegos en Santa Fe (primero venció a Colón y ahora a Santa Paula), y llegar envalentonado al partido del viernes, nada menos que ante el subcampeón de la categoría.
El viernes culminará la primera gira de Los Infernales en la segunda división, visitarán en San Francisco a San Isidro, en Córdoba.
El juez, que viene de impartir justicia en Córdoba entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, dirigirá su tercer clásico de forma consecutiva.
El "Muñeco" fue categórico al asegurar: "No voy a salir corriendo por un mal año deportivo", y añadió que quien piensa eso "no entiende nada".
En conferencia de prensa junto al DT, Di Carlo desestimó la idea de que Gallardo "tiene la llave del club", enfatizando que "solo los socios de River" la poseen, y afirmó que los procesos deben sostenerse en la adversidad.
Lionel Messi fue la estrella del America Business Forum en Miami, donde brindó una emotiva y sincera exposición. El capitán de la Selección Argentina recibió la llave de la ciudad y dejó una frase contundente sobre su futuro.
Independiente Rivadavia es el nuevo campeón de la Copa Argentina. La "Lepra" venció 5-3 a Argentinos Juniors en la tanda de penales, luego de un electrizante empate 2-2.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.