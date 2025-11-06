Salta Basket sigue ganando

Con otra gran actuación el equipo salteño volvió a festejar en la noche de La Liga Argentina, esta vez fue en la ciudad de Gálvez frente a Santa Paula, por 96-91. Cinco de los ocho jugadores de Salta terminaron con doble dígito, el goleador fue Tomás Botta, con 20.

Deportes06/11/2025

Triunfazo infernal para quedarse con los dos juegos en Santa Fe (primero venció a Colón y ahora a Santa Paula), y llegar envalentonado al partido del viernes, nada menos que ante el subcampeón de la categoría. 

El viernes culminará la primera gira de Los Infernales en la segunda división, visitarán en San Francisco a San Isidro, en Córdoba.

