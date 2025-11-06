Designación confirmada: Nicolás Ramírez será el árbitro de Boca-River y Héctor Paletta estará en el VAR

El Superclásico ya tiene árbitro designado. Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en Boca-River el domingo a las 16:30 en La Bombonera.

El colegiado, que viene de dirigir la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, fue confirmado como juez del Super, por tercera vez de manera consecutiva.