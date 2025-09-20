Colapinto, tras su accidente en Azerbaiyán: "Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar"

River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formacionesDeportes20/09/2025
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
Luego de quedar relegado a la 16ª posición por un choque en la clasificación, el argentino charló con los medios y analizó los motivos detrás del incidente.Deportes20/09/2025
El Gran Premio de Azerbaiyán fue para el olvido para Alpine: Franco Colapinto quedó relegado a la 16ª posición debido a un fuerte choque en la Q1, que lo dejó fuera de las siguientes instancias.
Lo más atípico es que no solo Colapinto sufrió un accidente, sino que su compañero francés, Pierre Gasly, también quedó eliminado en el mismo instante, firmando así una jornada para el olvido.
En ese sentido, y tras el duro accidente sufrido, el oriundo de Pilar rompió el silencio ante los medios y explicó qué fue lo que ocurrió en el incidente que lo dejó relegado a los últimos puestos de la parrilla de cara al domingo.
"No pasó nada. No sabía si era bandera amarilla o blanca y, cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien qué pasó", arrancó el pilarense.
Luego, agregó: "Obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás, estaba pendiente de eso, y apenas doble en la curva, se me giró de atrás"
"Muy raro todo y una bronca porque venía haciendo una buena vuelta, venía bajando las décimas. Hubiera hecho un buen tiempo. Un poco triste", detalló Colapa sobre sus sensaciones de sábado.
Luego, detalló: "Una pena que no pudimos seguir. Hay que entender un poco qué es lo que pasó, porque fue un poco raro".
Además, Colapinto intentó dejar estos problemas atrás y trato de sacar lo positivo de la jornada: "Trato de irme con la velocidad de todo el día que fui mucho más rápido".
"Estoy contento con los cambios que le hicimos al auto. Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar. Dentro de lo malo hay cosas positivas", cerró el juvenil, pensando en la carrera del domingo.
