"Esta crisis futbolística va a pasar": Gallardo aseguró que tiene la energía para revertir el presente de River

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se expresó en conferencia de prensa tras confirmarse la renovación de su contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2026. “Esta crisis futbolística va a pasar”, aseguró.

"Estoy contento y feliz por mi continuidad, por la convicción con la que hablamos y el deseo de revertir la situación. Esta crisis futbolística va a pasar", expresó, acompañado por el flamante presidente del club, Stéfano Di Carlo.

“Agradecer a Stéfano por su convicción, es un momento de adversidad deportiva. River ha atravesado muchísimas de estas, por eso tengo que decir que no estamos ajenos a la realidad. Sabemos que los objetivos de este año no fueron cumplidos. Tengo la energía para seguir redoblando la apuesta, eso es lo que me sostiene”, señaló.

Al mismo tiempo, insistió: “Eso lo quiero agradecer, quiero hacer una mención especial a los hinchas que se manifiestan genuinamente con un apoyo incondicional a este momento de River. Eso es un símbolo que hay que reconocer, estoy totalmente convencido de que generar un nuevo espacio donde nos podamos revitalizar nos hará volver a ganar”.

“En cada fin de temporada se hacen evaluaciones, anunciar mi continuidad depende de todos los que estamos sentados acá. He tenido vínculos con diferentes gestiones, en cada final de temporada hemos hecho evaluaciones. Yo he perdido mucho y he ganado y estoy seguro de que vamos a volver a ganar", puntualizó Gallardo.

En tanto, sostuvo: “Nadie está por encima de River, ninguno de nosotros está por encima de River. El deseo, las energías y las ganas que pongo en mi profesión habla de mi compromiso con el club. Estoy contento y feliz por mi continuidad, por la convicción con la que hablamos y el deseo de revertir la situación. Esta crisis futbolística va a pasar”.

“Todos debemos formar un espacio sano en el cual podamos abrazarnos, dialogar e ir para adelante. Rápidamente nos entendimos porque estamos en la misma sintonía. Soy un chico de la casa, un pibe de River, no voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que pensaba eso no me conoce, no entiende nada, no sabe de qué estoy hecho. Está bien que así suceda porque son las reglas del juego”, expresó.

“Habrá cosas que revisar, porque tienen que existir revisiones. No hay que tener temor, hay que reconocer y aceptar. Cuando hacés eso das un paso hacia adelante. En mi caso no evado, levanto la mano y no tengo problema en asumir mi responsabilidad. Vamos a estar en un espacio de regenarción, que nos haga sentirnos cómodos, para traccionar de todos lados e ir hacia adelante”, aseveró.

“Será una prueba más, para volver a ser y volver a reconocerse. Yo he perdido mucho y he ganado y estoy seguro de que vamos a volver a ganar", indicó el entrenador más ganador de la historia del club de Núñez.

“El hincha genuino que ha demostrado su incondicionalidad me refuerza un compromiso mayor. Así lo siento, así lo vivo y así lo entiendo. Esto me compromete, no me cuesta asumirlo, lo hago con naturalidad y no dramatizo”, comentó Gallardo.

“Yo entiendo como suelen ser las cosas y más en este lugar donde estamos, donde todo es exponencial, para bien y para mal. No iba a escapar por un mal año deportivo, no estaba en mí. Por suerte hay personas con convicciones, que creen, sostienen y avalan lo hecho en el pasado y lo actual. Al hincha genuino vamos a volver a darle alegrías”, subrayó.

Con información de Doble Amarilla