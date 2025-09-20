Colapinto y Gasly chocaron al final de la Q1 en Azerbaiyán

El viernes comenzó un nuevo fin de semana de Fórmula 1, y este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán continuó con una accidentada clasificación para Alpine.

Tras las terceras y últimas prácticas libres en el flamante circuito callejero de Bakú, los pilotos de la escudería francesa pusieron el foco en la clasificación, pero todo terminó de la peor manera: ambos chocaron y quedaron eliminados en la primera ronda.

Colapinto y Gasly sufrieron accidentes y quedaron eliminados en la Q1

A pesar de haber arrancando su sábado de una buena manera al terminar la FP2 en el décimo quinto puesto, el cierre de su jornada fue inesperado: el argentino chocó a segundos de culminar la Q1.

Cuando todo indicaba que avanzaría a la segunda ronda, Colapinto se despistó y chocó su Alpine: sufrió un fuerte accidente sobre el final de la Q1 y rompió todo el lateral de su automóvil

Por su parte, su compañero francés Pierre Gasly también vivió lo peor del fin de semana: al mismo tiempo que el piloto de Pilar, bloqueó su automóvil, rozó la pared, no pudo doblar y terminó rompiendo su monoplaza.

En ese sentido, el argentino quedó relegado a la 16ª posición, mientras que Pierre Gasly finalizó 19º en Bakú. Desde esas ubicaciones largarán el próximo domingo.

¿Cómo le fue a Colapinto en las últimas prácticas libres?

El arranque del sábado dejó algunas sonrisas para el argentino: finalizó 15° en el último entrenamiento, una vez más por delante del número 1 del equipo, el francés Pierre Gasly.

Colapinto en la última sesión de prácticas libres

El oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:42.789, muy por detrás del líder Lando Norris, aunque medio segundo más rápido que su compañero en Alpine.

Con información de 442