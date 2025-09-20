Colapinto y Gasly chocaron al final de la Q1 en Azerbaiyán

River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formacionesDeportes20/09/2025
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
Tanto el argentino como el francés chocaron sobre el final de la primera instancia de clasificación y quedaron relegados a los últimos puestos de cara a la largada del domingo.Deportes20/09/2025
El viernes comenzó un nuevo fin de semana de Fórmula 1, y este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán continuó con una accidentada clasificación para Alpine.
Tras las terceras y últimas prácticas libres en el flamante circuito callejero de Bakú, los pilotos de la escudería francesa pusieron el foco en la clasificación, pero todo terminó de la peor manera: ambos chocaron y quedaron eliminados en la primera ronda.
Colapinto y Gasly sufrieron accidentes y quedaron eliminados en la Q1
A pesar de haber arrancando su sábado de una buena manera al terminar la FP2 en el décimo quinto puesto, el cierre de su jornada fue inesperado: el argentino chocó a segundos de culminar la Q1.
Cuando todo indicaba que avanzaría a la segunda ronda, Colapinto se despistó y chocó su Alpine: sufrió un fuerte accidente sobre el final de la Q1 y rompió todo el lateral de su automóvil
Por su parte, su compañero francés Pierre Gasly también vivió lo peor del fin de semana: al mismo tiempo que el piloto de Pilar, bloqueó su automóvil, rozó la pared, no pudo doblar y terminó rompiendo su monoplaza.
En ese sentido, el argentino quedó relegado a la 16ª posición, mientras que Pierre Gasly finalizó 19º en Bakú. Desde esas ubicaciones largarán el próximo domingo.
¿Cómo le fue a Colapinto en las últimas prácticas libres?
El arranque del sábado dejó algunas sonrisas para el argentino: finalizó 15° en el último entrenamiento, una vez más por delante del número 1 del equipo, el francés Pierre Gasly.
Colapinto en la última sesión de prácticas libres
El oriundo de Pilar marcó un tiempo de 1:42.789, muy por detrás del líder Lando Norris, aunque medio segundo más rápido que su compañero en Alpine.
Con información de 442
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
Captado en cámara, al italiano se lo vio más que frustrado luego de los choques de sus pilotos durante la clasificación. Su gesto se volvió viral en redes.
Luego de quedar relegado a la 16ª posición por un choque en la clasificación, el argentino charló con los medios y analizó los motivos detrás del incidente.
A raíz del audio publicado por la Confederación, el 'Mengao' pedirá que el extremo ecuatoriano reciba una amnistía y pueda jugar el partido de vuelta en el UNO. Tomará como antecedente lo ocurrido en La Bombonera.
El delantero sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y estará al menos tres semanas fuera de las canchas. Se perderá la revancha ante Palmeiras, el duelo por Copa Argentina con Racing y varios compromisos del Clausura.
El entrenador ajusta el equipo para enfrentar a Central Córdoba en La Bombonera y analiza sacar al chileno del once inicial. Williams Alarcón corre con ventaja para quedarse con su lugar. Al mismo tiempo, el delantero uruguayo sufrió una lesión muscular y está descartado.
Tras arrasar en 2023, el Presidente vuelve a un territorio clave para apuntalar a Gonzalo Roca y la lista libertaria, marcada por candidatos sin trayectoria propia, la interna con el PRO y una caída en las encuestas.
Un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología: por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
En Güemes, el Gobernador fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia. “Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido”, dijo.
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.