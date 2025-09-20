“Olor a default”: Cristina, en un nuevo 'Che, Milei', denunció un "endeudamiento serial"

Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso mensaje en Facebook en el que cuestionó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “¡Che Milei! ¡Qué olor a default! Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días”, expresó la líder del PJ.

La expresidenta acusó al Gobierno de financiar la fuga de divisas con préstamos de organismos internacionales. “Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo que están defendiendo el peso, cuando vos bien sabés que están financiando la fuga a dólar barato”, afirmó en su escrito.

Fernández recordó que, junto a Néstor Kirchner, había pagado la deuda con el Fondo Monetario Internacional en 2005 y resaltó que durante sus gestiones no solicitaron créditos al organismo. “Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos todos los dólares que los gobiernos anteriores le habían pedido”, sostuvo.

Además, advirtió sobre la reiteración de las mismas políticas financieras. “En lo que va del siglo XXI, Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país, y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, en tan sólo siete años”, señaló.

Por último, la exmandataria ironizó sobre las declaraciones de Milei en Córdoba y cuestionó los presuntos actos de corrupción que involucraban a Karina Milei. “Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional”, cerró su publicación.