El dato más alarmante para el Gobierno es la razón detrás de esta caída: la corrupción se disparó como el principal problema del país para el 52,7% de los encuestados,
“Olor a default”: Cristina, en un nuevo 'Che, Milei', denunció un "endeudamiento serial"
Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas a Javier Milei por el manejo económico y advirtió sobre un posible default.Política20/09/2025Ivana Chañi
Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso mensaje en Facebook en el que cuestionó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “¡Che Milei! ¡Qué olor a default! Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días”, expresó la líder del PJ.
La expresidenta acusó al Gobierno de financiar la fuga de divisas con préstamos de organismos internacionales. “Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo que están defendiendo el peso, cuando vos bien sabés que están financiando la fuga a dólar barato”, afirmó en su escrito.
Fernández recordó que, junto a Néstor Kirchner, había pagado la deuda con el Fondo Monetario Internacional en 2005 y resaltó que durante sus gestiones no solicitaron créditos al organismo. “Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos todos los dólares que los gobiernos anteriores le habían pedido”, sostuvo.
Además, advirtió sobre la reiteración de las mismas políticas financieras. “En lo que va del siglo XXI, Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país, y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, en tan sólo siete años”, señaló.
Por último, la exmandataria ironizó sobre las declaraciones de Milei en Córdoba y cuestionó los presuntos actos de corrupción que involucraban a Karina Milei. “Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional”, cerró su publicación.
A 100 días de la detención de Cristina: "Con ella presa, la democracia es más débil”, sostuvo KicillofPolítica20/09/2025
El gobernador recordó los 100 días de la detención de Cristina Kirchner y apuntó a Milei. Denunció que se persigue, reprime y se ataca la división de poderes.
El presidente de la Nación opinó que el exgobernador proponía “elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI”, y el candidato de Provincias Unidas le detalló los 4 puntos principales de su propuesta fiscal. Sobre la gestión presidencial, señaló que “es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables”.
Figueroa: “Todo el camino recorrido por el gobierno fue arrasando con los ciudadanos”Política19/09/2025
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria brindó su mirada respecto al gobierno nacional y a las medidas que tomó durante estos dos años. “Todo va en contra de la población”, aseguró.
Sáenz: “Nos unamos para defender a Salta de uno de los gobiernos más centralistas de la historia”Política19/09/2025
En Güemes, el Gobernador fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia. “Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido”, dijo.
Fernando Cerimedo declaró en la justicia que Diego Spagnuolo le confirmó que las droguerías aportaban una coima del 8% sobre lo que facturaban, que el “el 3% iba a la Casa Rosada”, que Lule Menem se llevaba “un palo (dólares) por mes”.
Del 70% a la incertidumbre: Milei llega a Córdoba con candidatos sin peso y encuestas en rojoPolítica19/09/2025
Tras arrasar en 2023, el Presidente vuelve a un territorio clave para apuntalar a Gonzalo Roca y la lista libertaria, marcada por candidatos sin trayectoria propia, la interna con el PRO y una caída en las encuestas.
Virus creados por inteligencia artificial eliminan bacterias en laboratorioCiencia & Tecnología19/09/2025
Un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología: por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
Día de la Sanidad: el lunes, los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgenciasSalta20/09/2025
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
Se realizó un trabajo de sofocamiento por incendio forestal en la zona sur de la ciudadSalta19/09/2025
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.