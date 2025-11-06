El día después de los comicios, en Casa Rosada no descartan un potencial encuentro con la nueva cúpula electa.
Optimismo en el PRO por las reformas claves del Gobierno
El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, anticipó que el Congreso buscará avanzar “rápidamente” con la agenda de reformas del Poder Ejecutivo.Política06/11/2025
El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, anticipó hoy que se buscará avanzar “rápidamente” con las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo, especialmente con el Presupuesto 2026 que “consolida el déficit cero”, y rechazó que en su partido esté en tela de juicio el liderazgo de Mauricio Macri.
Destacó que las reformas que impulsa el Gobierno “son propuestas que están dentro del Consejo de Mayo”, y remarcó que “ojalá podamos avanzar en esta agenda parlamentaria”, dijo en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.
Entre los proyectos a los que dará prioridad el PRO junto con La Libertad Avanza, Ritondo mencionó “la modernización laboral, que es lo que uno planifica para la inclusión de la informalidad dentro del crecimiento de la Economía”.
Además destacó “la modificación tributaria, para unificar y modernizar cómo se tributa en la Argentina, bajando impuestos, y haciendo, como el Presidente propuso, que la carga impositiva esté entre un 25 y 28 por ciento del Presupuesto".
El legislador sostuvo que el objetivo es que “cada vez más argentinos tengan voluntad de pagar los impuestos”, y que esa carga “no complique la vida de las empresas, especialmente de las pymes”
Puntualizó que desde el PRO “se va a discutir cada artículo, cada inciso, pero en la idea general estamos de acuerdo”, y recordó que cuando estuvo en campaña electoral “ya hemos propuesto iniciativas de este tipo, por lo que creemos que ss el camino correcto por el que tenemos que ir”.
Ante una consulta, aseguró que el bloque del PRO “ha apoyado desde la segunda vuelta (de 2023) una idea de cambio profundo en la argentina, que está encabezada por Javier Milei”, y resaltó que “ese es el camino en el que vamos a seguir”, porque “estamos defendiendo ideas y creemos que es lo correcto”.
Asimismo, relativizó la crítica de Mauricio Macri a la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, explicó que el ex presidente “es muy frontal”, pero resaltó que “no se tiene que discutir una designación que corresponde al Presidente, después uno evalúa por los resultados”.
Finalmente desestimó divisiones internas en la bancada del PRO, recordó que esa fuerza “atravesó la interna de Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta), y hay quienes después fueron en alianza con LLA y otros que no, pero todo esto se trabaja y es importante el diálogo”, subrayó.
El Gobierno pidió el plácet a Bruselas esta semana. La solicitud se da ante la expectativa de que en diciembre se firme el tratado comercial entre ambos bloques regionales
Narcoavioneta boliviana: Bullrich informó 135 kg, pero la fiscalía confirmó 364 kg de cocaína incautada en Salta
La ministra Patricia Bullrich se pronunció en X sobre la avioneta que se estrelló con un cargamento millonario de droga en el sur de la provincia.
Villarruel y el like a "Presidente 2027": Tensión con los hermanos Milei agita la internaPolítica06/11/2025
La vicepresidenta Victoria Villarruel agitó la interna oficialista dando "me gusta" a mensajes que la postulan para Presidenta en 2027 y que critican a Milei.
Desde Miami, el Presidente valoró la operación del Tesoro norteamericano que desarmó posiciones por $2,75 billones y anunció una línea de crédito por 20.000 millones de dólares.
“Opereta judicial”: CFK denunció persecución en la antesala del juicio por los Cuadernos
La expresidenta afirmó que la causa fue “guardada en la heladera” y reactivada en un momento clave de debate sobre el trabajo y las jubilaciones. Aseguró que los arrepentidos fueron “extorsionados”.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
La petrolera más grande del mundo busca empleados en Argentina: qué perfiles necesitaArgentina05/11/2025
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.