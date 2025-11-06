Optimismo en el PRO por las reformas claves del Gobierno

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, anticipó hoy que se buscará avanzar “rápidamente” con las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo, especialmente con el Presupuesto 2026 que “consolida el déficit cero”, y rechazó que en su partido esté en tela de juicio el liderazgo de Mauricio Macri.

Destacó que las reformas que impulsa el Gobierno “son propuestas que están dentro del Consejo de Mayo”, y remarcó que “ojalá podamos avanzar en esta agenda parlamentaria”, dijo en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

Entre los proyectos a los que dará prioridad el PRO junto con La Libertad Avanza, Ritondo mencionó “la modernización laboral, que es lo que uno planifica para la inclusión de la informalidad dentro del crecimiento de la Economía”.

Además destacó “la modificación tributaria, para unificar y modernizar cómo se tributa en la Argentina, bajando impuestos, y haciendo, como el Presidente propuso, que la carga impositiva esté entre un 25 y 28 por ciento del Presupuesto".

El legislador sostuvo que el objetivo es que “cada vez más argentinos tengan voluntad de pagar los impuestos”, y que esa carga “no complique la vida de las empresas, especialmente de las pymes”

Puntualizó que desde el PRO “se va a discutir cada artículo, cada inciso, pero en la idea general estamos de acuerdo”, y recordó que cuando estuvo en campaña electoral “ya hemos propuesto iniciativas de este tipo, por lo que creemos que ss el camino correcto por el que tenemos que ir”.

Ante una consulta, aseguró que el bloque del PRO “ha apoyado desde la segunda vuelta (de 2023) una idea de cambio profundo en la argentina, que está encabezada por Javier Milei”, y resaltó que “ese es el camino en el que vamos a seguir”, porque “estamos defendiendo ideas y creemos que es lo correcto”.

Asimismo, relativizó la crítica de Mauricio Macri a la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, explicó que el ex presidente “es muy frontal”, pero resaltó que “no se tiene que discutir una designación que corresponde al Presidente, después uno evalúa por los resultados”.

Finalmente desestimó divisiones internas en la bancada del PRO, recordó que esa fuerza “atravesó la interna de Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta), y hay quienes después fueron en alianza con LLA y otros que no, pero todo esto se trabaja y es importante el diálogo”, subrayó.

Con información de Noticias Argentinas