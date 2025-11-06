El día después de los comicios, en Casa Rosada no descartan un potencial encuentro con la nueva cúpula electa.
Milei llegó a Miami para participar del American Business Forum y la CPAC
El Presidente buscará reforzar su perfil internacional ante empresarios y líderes conservadores. La gira incluirá Palm Beach, Nueva York y un encuentro con figuras.Política06/11/2025
El presidente Javier Milei arribó esta madrugada a Miami para participar del American Business Forum y de una gala de la CPAC (Conservative Political Action Conference) en Mar-a-Lago, residencia del expresidente Donald Trump.
La visita, que se extenderá unas 40 horas y también incluirá Palm Beach y Nueva York, se da luego de una jornada cargada de política en Buenos Aires, donde tomó juramento a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y reunió a más de 100 legisladores para alinear apoyos a su paquete de reformas.
Milei hablará en un foro global ante empresarios y líderes conservadores
El discurso de Milei está previsto para este jueves a las 15.45 (hora local) —17.45 en Argentina— en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat, donde este miércoles se presentaron Donald Trump y Lionel Messi, dos referentes admirados por el mandatario argentino.
El American Business Forum reúne a figuras influyentes de la política, las finanzas y el deporte, y se consolida como un espacio clave para proyectar liderazgo ante la élite global. Según fuentes oficiales, el Presidente aprovechará el evento para reforzar su perfil internacional y estrechar vínculos con empresarios y dirigentes del mundo conservador.
Una gira que busca consolidar el vínculo con Estados Unidos
Con este viaje, Milei suma su decimocuarta visita a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, confirmando a Washington como su principal aliado internacional.
El vuelo partió de Buenos Aires con escala en Lima, donde sufrió una leve demora, y aterrizó en Miami a las 0.50 (hora local). Cerca de la 1.30 de la madrugada, el Presidente y su equipo —entre ellos el secretario de Finanzas Pablo Quirno— llegaron al hotel donde permanecerán hasta su partida hacia Palm Beach y luego Nueva York, donde mantendría reuniones vinculadas a inversión y política exterior.
En el Ejecutivo advierten que todavía no está cerrada la lista de empresarios con los que planea reunirse el jefe de Estado. También formarán parte del evento el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon -que estuvo reunido la semana pasada con el primer mandatario y con el ministro de Economía, Luis Caputo- y el presidente de Google, Eric Schmidt.
Lo mismo aplica para el CEO de Citadel, Ken Griffin, el cofundador de Flow, Adam Neumann, el presidente de Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Steve Witkoff, el enviado especial de los Estados Unidos a Medio Oriente.
En el oficialismo no dieron detalles por el momento del discurso del primer mandatario, pero aseguran que estará focalizado en la economía y en las inversiones.
En la Casa Rosada aseguran además que no hay una fecha fija para la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para reunirse con Javier Milei más allá de que el funcionario norteamericano expresara este jueves en sus redes que tiene previsto visitar la Argentina en breve. “No hay nada cerrado aún”, agregan.
El Gobierno negocia a la par -con el respaldo de Washington- con los principales bancos de Wall Street un préstamo por US$20.000 millones para cubrir vencimientos de deuda de 2026. El swap por US$20.000 millones con la administración de Donald Trump ya fue oficializado por el Banco Central.
El viaje de Milei seguirá en Nueva York este viernes. Allí participará al mediodía en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.
Por la noche partirá directamente hacia Bolivia, donde participará el sábado durante la mañana en la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz. Regresará a Buenos Aires esa tarde.
Con información de TN
