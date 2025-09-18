El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.
Se produjeron múltiples focos de incendios en el Campo Militar
Brigadistas de Defensa Civil junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Ejército Argentino trabajaron desde las primeras horas de la tarde en un amplio sector donde se registraron focos ígneos. No hubo personas lesionadas ni daños en viviendas.Salta18/09/2025
La Subsecretaría de Defensa Civil realizó una amplia intervención en la zona del Campo Militar, a raíz de varios focos de incendios de pastizales que afectaron el predio castrense.
Personal de la Brigada Forestal, cuarteles de Bomberos Voluntarios y equipos del Ejército Argentino participaron de la labor desplegada en distintos sectores con en el apoyo de Aguas del Norte para el abastecimiento de autobombas.
Las tareas operativas estuvieron supervisadas por el Subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez y el Director General del organismo, Gonzalo Rodriguez.
Además se contó con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial que realizaron un despliegue preventivo en calles y avenidas aledañas por la reducción de visibilidad en el lugar, con el apoyo de inspectores de la Secretaría de Tránsito municipal.
Autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil realizaron un relevamiento de las zonas afectadas verificando las tareas de remoción de cenizas y enfriamiento. Se afectó un total de 90 hectáreas
Se recomienda a la comunidad no quemar pastizales, residuos, hojas, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al 911.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Desde el sábado, los salteños podrán recorrer la renovada plaza de la Expalúdica
Con caminos, jardines de bajo mantenimiento y un anfiteatro, la histórica manzana recupera su valor patrimonial y se convierte en nuevo punto de encuentro en la ciudad.
El Centro Regional de Hemoterapia estará recibiendo donaciones del grupo O positivo, de 9 a 12, en el barrio Intersindical.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.
Crisis carcelaria: la sobrepoblación supera el 150%
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
El turismo salteño se ilusiona con las nuevas rutas aéreas a Florianópolis y Panamá
Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica destacaron que las conexiones a Florianópolis y Panamá abren oportunidades para atraer visitantes extranjeros.
