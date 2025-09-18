Se produjeron múltiples focos de incendios en el Campo Militar

La Subsecretaría de Defensa Civil realizó una amplia intervención en la zona del Campo Militar, a raíz de varios focos de incendios de pastizales que afectaron el predio castrense.

Personal de la Brigada Forestal, cuarteles de Bomberos Voluntarios y equipos del Ejército Argentino participaron de la labor desplegada en distintos sectores con en el apoyo de Aguas del Norte para el abastecimiento de autobombas.

Las tareas operativas estuvieron supervisadas por el Subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez y el Director General del organismo, Gonzalo Rodriguez.

Además se contó con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial que realizaron un despliegue preventivo en calles y avenidas aledañas por la reducción de visibilidad en el lugar, con el apoyo de inspectores de la Secretaría de Tránsito municipal.

Autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil realizaron un relevamiento de las zonas afectadas verificando las tareas de remoción de cenizas y enfriamiento. Se afectó un total de 90 hectáreas

Se recomienda a la comunidad no quemar pastizales, residuos, hojas, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al 911.