El turismo salteño se ilusiona con las nuevas rutas aéreas a Florianópolis y Panamá

El sector turístico de Salta se mostró expectante ante el anuncio de nuevas rutas aéreas internacionales que comenzarán a operar en los próximos meses.

El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, explicó en declaraciones a Aries que el vuelo de temporada Salta-Florianópolis comenzará el 2 de enero y se extenderá hasta mediados de marzo. Si bien la conexión fue concebida principalmente para llevar turistas argentinos hacia Brasil, desde el sector trabajan para promocionar Salta como destino en el mercado brasilero.

Por otra parte, la próxima semana despegará el vuelo inaugural de Copa Airlines, que unirá Salta con Panamá durante todo el año, permitiendo conexiones inmediatas con Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

“Cada nuevo vuelo nos representa una oportunidad. La conectividad es clave para que Salta compita con otros destinos, y estas rutas nos acercan a mercados internacionales estratégicos”, señaló Chibán.

El empresario sostuvo que el desafío ahora será acompañar estas conexiones con tarifas competitivas y mayor promoción turística, para aprovechar al máximo la llegada de visitantes extranjeros.