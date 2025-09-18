El turismo salteño se ilusiona con las nuevas rutas aéreas a Florianópolis y Panamá

Advierten que viajar a Salta puede costar más que ir a Brasil
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta advirtió que los altos precios de los vuelos desalientan al turismo interno.
Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica destacaron que las conexiones a Florianópolis y Panamá abren oportunidades para atraer visitantes extranjeros.Turismo18/09/2025Ivana Chañi
El sector turístico de Salta se mostró expectante ante el anuncio de nuevas rutas aéreas internacionales que comenzarán a operar en los próximos meses.
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, explicó en declaraciones a Aries que el vuelo de temporada Salta-Florianópolis comenzará el 2 de enero y se extenderá hasta mediados de marzo. Si bien la conexión fue concebida principalmente para llevar turistas argentinos hacia Brasil, desde el sector trabajan para promocionar Salta como destino en el mercado brasilero.
Por otra parte, la próxima semana despegará el vuelo inaugural de Copa Airlines, que unirá Salta con Panamá durante todo el año, permitiendo conexiones inmediatas con Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
“Cada nuevo vuelo nos representa una oportunidad. La conectividad es clave para que Salta compita con otros destinos, y estas rutas nos acercan a mercados internacionales estratégicos”, señaló Chibán.
El empresario sostuvo que el desafío ahora será acompañar estas conexiones con tarifas competitivas y mayor promoción turística, para aprovechar al máximo la llegada de visitantes extranjeros.
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta advirtió que los altos precios de los vuelos desalientan al turismo interno.
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, reconoció que el Milagro dejó algo de alivio al sector, aunque la caída del consumo se hizo sentir en bares y confiterías del microcentro.
Fernando García Soria destacó la importancia de nuevos vuelos y promociones estratégicas para captar turistas de Brasil y otros mercados internacionales.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.
La directora de Turismo de Corrientes, Mercedes Alegre, brindó detalles de los trabajos realizados en Hotelga 2025, el evento anual del sector hotelero/gastronómico realizado hace pocos días en Buenos Aires
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta advirtió que el sector enfrenta fuerte presión por la caída del consumo y la fuga de turistas al exterior.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.