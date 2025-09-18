Desde el 22 de septiembre rige el nuevo cuadro tarifario del transporte interurbano

El Boletín Oficial de este jueves 18 de septiembre publicó la Resolución Nº 438/25 de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), mediante la cual se aprobó una readecuación del 24% en el cuadro tarifario del transporte interurbano de pasajeros en Salta. La medida entrará en vigencia a partir del 22 de septiembre.

La Gerencia Económica del organismo fundamentó la decisión en el incremento de los costos de combustible y de la masa salarial, además de los indicadores oficiales de inflación. El informe señala que “la variación de la estructura de costos resulta en una actualización del 24%”, por lo que el boleto mínimo general se fijó en $1.200.

La resolución se dictó tras la realización de la audiencia pública consultiva del 10 de septiembre en El Galpón, donde usuarios y prestadores expusieron sus posiciones. Sin embargo, la AMT recordó que las opiniones expresadas en ese ámbito no eran vinculantes.

Finalmente, el Directorio de la AMT instruyó a las empresas prestatarias a difundir de manera amplia los nuevos cuadros tarifarios en medios de comunicación, unidades de transporte y puntos de venta de boletos.