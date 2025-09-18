Senadores buscan quitar beneficios sociales a extranjeros para aumentar pensiones y jubilaciones

El Senado de la Provincia aprobó un proyecto de declaración que insta al gobierno nacional a quitar planes y beneficios sociales a extranjeros no residentes y utilizar esos fondos para aumentar el monto de pensiones por discapacidad y jubilaciones mínimas.

“Está fundado en la urgente necesidad de personas con discapacidad y jubilados de recibir, por parte de ANSES, un incremento”, explicó Enrique Cornejo, senador por Güemes.

Advirtió, en tanto, que, si bien se trata de una competencia del gobierno nacional, desde la Legislatura provincial y desde el gobierno salteño se propone sugerir una mejora en la administración de estos recursos.

Para el legislador, sabido es que en la zona de frontera muchos ciudadanos extranjeros han obtenido la residencia argentina, por lo que muchos son titulares de beneficios sociales.

“Entendiendo que no viven en el país, que vienen a cobrar beneficios todos los meses, se propone la eliminación de los planes sociales a aquellos extranjeros que no viven en Argentina, no le aportan, que no tienen una actividad economía ni compromiso con el país”, informó el senador, y completó: “Entendemos que es un acto de justicia, de esta manera se podrán mejorar las prestaciones por discapacidad y haberes mínimos, algo que, con total legitimidad, se está requiriendo”.