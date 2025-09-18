Senadores buscan quitar beneficios sociales a extranjeros para aumentar pensiones y jubilaciones

Congreso: Sancionaron la "Ley Nicolás" sobre calidad y seguridad de la atención sanitariaPolítica18/09/2025
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 7 de diciembre del 2023, previo al recambio legislativo.
Los legisladores aprobaron un proyecto de declaración que insta Nación a quitar beneficios sociales a extranjeros no residentes y utilizar ese dinero para discapacidad y jubilaciones.Política18/09/2025
El Senado de la Provincia aprobó un proyecto de declaración que insta al gobierno nacional a quitar planes y beneficios sociales a extranjeros no residentes y utilizar esos fondos para aumentar el monto de pensiones por discapacidad y jubilaciones mínimas.
“Está fundado en la urgente necesidad de personas con discapacidad y jubilados de recibir, por parte de ANSES, un incremento”, explicó Enrique Cornejo, senador por Güemes.
Advirtió, en tanto, que, si bien se trata de una competencia del gobierno nacional, desde la Legislatura provincial y desde el gobierno salteño se propone sugerir una mejora en la administración de estos recursos.
Para el legislador, sabido es que en la zona de frontera muchos ciudadanos extranjeros han obtenido la residencia argentina, por lo que muchos son titulares de beneficios sociales.
“Entendiendo que no viven en el país, que vienen a cobrar beneficios todos los meses, se propone la eliminación de los planes sociales a aquellos extranjeros que no viven en Argentina, no le aportan, que no tienen una actividad economía ni compromiso con el país”, informó el senador, y completó: “Entendemos que es un acto de justicia, de esta manera se podrán mejorar las prestaciones por discapacidad y haberes mínimos, algo que, con total legitimidad, se está requiriendo”.
En este caso se trata de una de las leyes impulsadas hace algunas semanas por los gobernadores de todos los distritos del país: la que plantea una redistribución automática de los ATN.
Durante el debate por el veto de Milei contra la Ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional, la senadora Giménez criticó la reducción de las transferencias no automáticas y los “giros concentrados” en el AMBA.
La mesa nacional no termina de resolver las fuertes asperezas entre las huestes libertarias. Los cortocircuitos que rodearon a la sesión mientras crece la incertidumbre en el mercado de cara a octubre.
La causa va camino a unificarse con otra que investiga a Karina Milei por la gestión de pagos ilegales para reunirse con el presidente, tanto para el lanzamiento de ese token como otros negocios en el rubro.
Tras el fin del secreto de sumario, los investigadores comenzaron a revisar la prueba recolectada. Spagnuolo sigue sin abogado y no se sabe si se convertirá en arrepentido.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles aprobaron la Cuenta e informaron que la Municipalidad capitalina utilizó fondos propios para su funcionamiento y que generó un superávit por 16.534 millones de pesos. Críticas a la gestión Romero.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.