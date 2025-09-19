Gestión Bettina Romero: “El informe del Tribunal evidenció un desmanejo de fondos”

Guaymás llamó a los argentinos a “volver a Perón”
El dirigente sindical instó a retomar políticas industriales y sociales que garanticen empleo, educación y bienestar para todos los argentinos.
El concejal Gustavo Farquharson sostuvo en El Acople que el informe del Tribunal de Cuentas confirmó irregularidades en la gestión de Bettina Romero y que la justicia podría avanzar con sanciones administrativas.
El concejal capitalino Gustavo Farquharson afirmó en El Acople que el informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2023 “fue bastante específico en torno a lo que ya se comentaba” y remarcó que quedaron en evidencia “los manejos en la administración de los fondos municipales”.
El edil señaló que “hubo promesas incumplidas con créditos a mujeres, a quienes se les entregó una sola cuota de tres y quedaron endeudadas”, además de sobreprecios en obras como la Plaza 9 de Julio y el canal de la avenida Yrigoyen.
Farquharson recordó que el informe detalló un faltante de 7 mil millones de pesos y mencionó “el secuestro en la casa de un ex funcionario donde se encontraron insumos de la Secretaría de Desarrollo Social que habían sido retirados de los galpones municipales”.
El concejal advirtió que “si no se aprueba la cuenta del ejercicio, el Tribunal puede iniciar juicio administrativo sobre los responsables” y aclaró que, más allá de la causa judicial en curso, “el rechazo del Concejo fue un voto de desconfianza sobre la administración de Romero”.
La ausencia del legislador salteño generó un fuerte debate sobre su compromiso con el federalismo y la defensa de los intereses de la provincia.
Los datos surgen de los propios registros provinciales.
El concejal Gustavo Farquharson explicó en El Acople que la renuncia de Pablo López no fue aceptada para habilitar un proceso de juicio político y que su reemplazo depende de la resolución judicial.
El ex asesor en comunicación digital de La Libertad Avanza reveló que Diego Spagnuolo le había informado al Presidente sobre las maniobras con la droguería Suizo Argentina.
El gobernador bonaerense reunirá a los 82 intendentes y a los sectores de Fuerza Patria para planificar la estrategia electoral de cara al 26 de octubre y unificar criterios tras los comicios provinciales.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.