Gestión Bettina Romero: “El informe del Tribunal evidenció un desmanejo de fondos”

El concejal capitalino Gustavo Farquharson afirmó en El Acople que el informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2023 “fue bastante específico en torno a lo que ya se comentaba” y remarcó que quedaron en evidencia “los manejos en la administración de los fondos municipales”.

El edil señaló que “hubo promesas incumplidas con créditos a mujeres, a quienes se les entregó una sola cuota de tres y quedaron endeudadas”, además de sobreprecios en obras como la Plaza 9 de Julio y el canal de la avenida Yrigoyen.

Farquharson recordó que el informe detalló un faltante de 7 mil millones de pesos y mencionó “el secuestro en la casa de un ex funcionario donde se encontraron insumos de la Secretaría de Desarrollo Social que habían sido retirados de los galpones municipales”.

El concejal advirtió que “si no se aprueba la cuenta del ejercicio, el Tribunal puede iniciar juicio administrativo sobre los responsables” y aclaró que, más allá de la causa judicial en curso, “el rechazo del Concejo fue un voto de desconfianza sobre la administración de Romero”.